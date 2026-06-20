Toni Kroos défend Jude Bellingham face aux critiques

La légende du Real Madrid, Toni Kroos, a apporté son soutien à Jude Bellingham, actuellement vivement critiqué par les médias et les supporters. L'ancien milieu de terrain allemand a décrit la star anglaise comme l'un des joueurs les plus complets du football moderne. C'est ce qu'a rapporté le site ixbt.com, citant Goal.com dans son article.

Après des débuts fantastiques la saison dernière, Bellingham traverse une certaine baisse de régime cette saison. Des blessures à l'épaule et aux muscles l'empêchent de maintenir une régularité dans son jeu. Une partie de la presse et des supporters espagnols a même commencé à remettre en question sa place dans le onze titulaire.

La haute reconnaissance de Kroos

Lors d'un récent podcast avec Rio Ferdinand, Toni Kroos a fermement déclaré qu'il ne partageait pas les avis négatifs sur Bellingham. Selon lui, la première année du jeune milieu à Madrid a été encore meilleure que prévu, laissant tout le monde impressionné.

"C'est l'un des milieux de terrain les plus complets au monde. Je vois en lui des qualités rares et uniques. Son talent et ses mouvements sur le terrain sont vraiment spéciaux", a souligné l'ancienne star allemande désormais retraité.

Pour Kroos, les problèmes de condition physique sont temporaires et ne doivent pas occulter le niveau global du joueur. Il a ajouté qu'il ne doutait pas du professionnalisme de Bellingham et que celui-ci reste parmi l'élite mondiale.

Fausses informations et tentatives de dénigrement

L'ancien capitaine de Manchester United, Rio Ferdinand, participant à la discussion, a également réagi au bruit entourant Bellingham. Selon lui, certains cercles diffusent délibérément de fausses informations pour nuire à la réputation du joueur.

"Ils essaient de créer une image de Bellingham qui ne correspond pas à la réalité. Ils inventent même diverses histoires sur sa vie privée et son caractère", a déclaré Ferdinand. Selon l'expert, une telle pression est la conséquence négative de l'ascension fulgurante de la jeune star.

Pour Jude Bellingham, qui tente actuellement de consolider sa place au sein du Real Madrid, le soutien de personnalités aussi prestigieuses est psychologiquement crucial. La direction du club madrilène continue également d'exprimer sa confiance envers le joueur et attend son retour rapide à son meilleur niveau.