Coupe World Boxing : Les adversaires de nos boxeurs en finale

Demain, à Guiyang en Chine, débuteront les combats les plus excitants de la Coupe World Boxing : les finales. L'équipe nationale d'Ouzbékistan, arrivée avec un effectif redoutable, montera sur le ring avec 7 représentants pour lutter pour les médailles d'or.

En regardant les duels, des affrontements intenses nous attendent tant chez les femmes que chez les hommes. Notamment, le derby traditionnel entre les boxeurs locaux et kazakhs dans la catégorie -50 kg (le duel entre Jalilov et le champion du monde Tashkenbay) ainsi que le combat du champion olympique et du monde Abdumalik Khalokov seront sans doute les points forts du tournoi.

Calendrier complet et détaillé des combats historiques de demain :

Catégorie de poids Boxeur ouzbèke Adversaire et pays Catégorie -48 kg Farzona Fozilova Jyoti (Inde) Femmes -50 kg Asilbek Jalilov Sanjar Tashkenbay (Kazakhstan) Hommes -57 kg Nigina Oktamova Prachi (Inde) Femmes -60 kg Abdumalik Khalokov Luiz Gabriel (Brésil) Hommes -80 kg Javohir Ummataliyev Vanderley Pereira (Brésil) Hommes -90 kg Turabek Khabibullayev Isaac Okoh (Angleterre) Hommes +80 kg Oltinoy Sotimboyeva Yilian Jan (Chine) Femmes

Ordre et horaires de la compétition :

Début des combats : Demain matin à partir de 09:00 .

Organisation : Pour le confort des supporters, tous les combats seront divisés en deux programmes (sessions) distincts.

Nous souhaitons beaucoup de succès à tous nos athlètes qui monteront sur le ring pour montrer une fois de plus au monde la véritable force de l'école de boxe ouzbèke. Que les médailles d'or soient au rendez-vous, allez l'Ouzbékistan !