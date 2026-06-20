Morten Hjulmand quitte le Sporting : Ruben Amorim le tente pour l'AC Milan

Le capitaine du Sporting Lisbonne, Morten Hjulmand, a décidé de quitter le club lors du mercato estival. Le milieu de terrain danois a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et au staff technique. L'AC Milan apparaît comme la destination principale. Ce transfert serait non seulement un renfort pour le club, mais aussi le début d'une nouvelle collaboration entre le joueur et son ancien mentor, Ruben Amorim. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon les informations du journal Record, le joueur de 26 ans estime que le moment est venu de quitter Lisbonne. Après trois ans au Sporting, Hjulmand était proche d'un départ l'année dernière, mais la direction du club s'y était opposée. En contrepartie, la direction avait promis de le laisser partir cet été si une offre appropriée était formulée.

Le facteur Ruben Amorim et le retour en Serie A

L'entraîneur de l'AC Milan, Ruben Amorim, joue un rôle crucial dans ce transfert. C'est Amorim qui a fait venir le joueur à Lisbonne en 2023 et lui a confié le brassard de capitaine. L'entraîneur considère le milieu danois comme une figure centrale de son système et a déjà discuté de son transfert avec la direction des Rossoneri. Selon Goal.com, Amorim estime que Hjulmand est le milieu défensif idéal pour n'importe quel top club.

Le championnat d'Italie n'est pas inconnu du joueur. Avant de rejoindre le Sporting, il a porté les couleurs de Lecce et s'est déjà adapté à l'atmosphère de la Serie A. Par conséquent, un retour en Italie pour se tester dans une équipe de haut niveau semble être une étape logique dans sa carrière.

Concurrence et prix du transfert

Bien que l'AC Milan soit le favori, la bataille pour le transfert ne sera pas facile. L'Atlético Madrid et plusieurs clubs leaders de la Premier League anglaise manifestent également leur intérêt pour Hjulmand. Bien que la direction du Sporting ait promis de laisser partir le joueur pour un « prix acceptable », la concurrence pourrait faire grimper les enchères, comme cela a été observé précédemment pour le transfert de Viktor Gyökeres.

Selon les estimations actuelles, si aucune offre inattendue et plus élevée ne provient d'Angleterre ou d'Espagne, l'AC Milan pourrait conclure ce transfert pour environ 35-40 millions d'euros. Bien qu'il y ait des hésitations internes quant à l'investissement d'une telle somme pour ce poste, « l'effet Amorim » devrait influencer la décision finale. L'entraîneur souhaite ardemment voir son général de confiance au stade San Siro.

Si ce transfert se concrétise, le milieu de terrain de l'AC Milan sera considérablement renforcé. Les capacités de leadership de Hjulmand et sa compréhension parfaite de la philosophie de l'entraîneur auront sans aucun doute un impact positif sur les résultats de l'équipe pour la saison prochaine. Pour l'instant, les parties travaillent sur l'accord final.