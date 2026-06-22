Cannavaro : Nous n'avons pas peur du Portugal, il n'y a pas d'amitié sur le terrain

L'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, a partagé ses réflexions avant le match crucial contre le Portugal lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Dans une interview accordée au service de presse de l'UFA, le technicien italien a hautement estimé la force de l'adversaire. Parallèlement, il a souligné qu'il s'efforçait de libérer ses joueurs de toute pression excessive pour qu'ils entrent sur le terrain avec confiance.

Cannavaro a déclaré que l'Ouzbékistan affronterait l'une des équipes les plus fortes et les plus étoilées du Mondial. L'effectif du Portugal compte de nombreux joueurs de haut niveau évoluant dans les meilleurs clubs d'Europe.

Bien sûr, l'attention se porte principalement sur Cristiano Ronaldo. Cannavaro a reconnu l'attaquant portugais comme l'un des plus grands représentants du football mondial au cours des 20 dernières années, aux côtés de Lionel Messi.

« J'essaie de réduire la pression sur mes joueurs. Car nous jouons contre l'une des meilleures équipes de la Coupe du Monde. L'équipe du Portugal est pleine de stars et, bien sûr, ils ont Cristiano Ronaldo. Depuis 20 ans, lui et Lionel Messi sont les plus grands footballeurs du monde », a déclaré Cannavaro.

L'entraîneur s'est également attardé sur le style de jeu du Portugal. Selon lui, les hommes de Roberto Martinez aiment contrôler le ballon longtemps, gérer le rythme du jeu par des passes courtes et ne pas laisser l'adversaire agir librement.

Le Portugal est capable de créer un danger à chaque offensive. Par conséquent, les joueurs ouzbeks doivent être extrêmement disciplinés, attentifs et solidaires en défense.

Cependant, Cannavaro ne souhaite pas que son équipe se contente de défendre pendant tout le match. Selon son plan, les « Loups Blancs » doivent progresser avec courage lorsqu'ils possèdent le ballon pour poser des problèmes à l'adversaire.

« Le Portugal aime contrôler le ballon. Ils gèrent le jeu via des passes courtes et sont dangereux dans chaque situation. C'est pourquoi nous devons être très organisés en défense. En même temps, quand nous avons le ballon, nous devons essayer de leur créer des problèmes », a affirmé le spécialiste.

Selon Cannavaro, aucune équipe au monde n'est parfaite. Chaque adversaire a des points forts, mais aussi des points faibles qui peuvent être exploités.

Le staff technique de l'Ouzbékistan a analysé en détail le jeu du Portugal. Désormais, l'objectif principal sera de limiter autant que possible les avantages de l'adversaire et de tirer profit des espaces et des faiblesses.

Cannavaro a également souligné que le nom et le statut de Ronaldo ne doivent pas ajouter de pression supplémentaire aux joueurs. Selon lui, une fois le match commencé, il ne reste plus de stars sur le terrain, mais deux équipes luttant pour le résultat.

« Ronaldo est un grand joueur et une immense star. Mais une fois le match lancé, il faut tout oublier. Nous devons nous concentrer uniquement sur notre tâche », a déclaré l'entraîneur.

Le technicien italien a précisé que si des relations sincères peuvent exister entre les joueurs en dehors du terrain, l'amitié passe au second plan dès le coup de sifflet initial de l'arbitre.

« En dehors du terrain, les relations peuvent être très bonnes. Mais sur le terrain, vous n'êtes pas amis. Là-bas, vous ne devez penser qu'aux intérêts de votre propre équipe », a souligné Cannavaro.

L'entraîneur a également évoqué l'impression qu'il souhaite laisser pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde. Bien que l'équipe soit débutante historiquement, il veut qu'elle soit reconnue comme une équipe disciplinée, avec un style propre et qui ne craint pas les adversaires puissants.

« Je veux que l'Ouzbékistan soit mémorisé comme une équipe qui participe pour la première fois au Mondial, mais qui n'a pas peur des grandes équipes. Nous devons être reconnus comme une équipe bien organisée, disciplinée et produisant un bon football », a-t-il déclaré.

Cannavaro a ajouté que l'Ouzbékistan respecte tous ses adversaires, mais qu'il souhaite le même respect en retour. Pour cela, les « Loups Blancs » doivent prouver leur force, leur caractère et leur capacité à être compétitifs sur le terrain.

Au cours de l'entretien, le spécialiste a également raconté comment il s'est lancé dans le métier d'entraîneur. Il a avoué qu'enfant, il rêvait uniquement d'être footballeur et qu'il considérait initialement l'entraînement comme un métier très complexe et difficile.

À l'approche de la fin de sa carrière de joueur, Cannavaro avait pensé à devenir directeur sportif ou manager de club. Mais avec le temps, son intérêt pour l'entraînement a grandi et il n'a pas caché prendre aujourd'hui un grand plaisir dans son travail.

« Pour être honnête, j'aime énormément ce travail. Chaque matin en me réveillant, j'essaie d'apprendre de nouvelles choses, de regarder des matchs et de partager mon expérience avec les joueurs », a dit Cannavaro.

Il a précisé que transmettre des connaissances et de l'expérience aux joueurs, et contribuer à leur croissance, est l'un des sentiments les plus précieux dans l'entraînement. C'est précisément ce processus qui lui apporte bonheur et nouvelle motivation.

Le match contre le Portugal sera un nouveau test immense pour l'Ouzbékistan. Quel que soit le prestige et la force de l'adversaire, Cannavaro exige de ses joueurs de la discipline, du courage et de la confiance en leurs capacités.

Les « Loups Blancs » n'entrent pas sur le terrain seulement pour respecter l'adversaire, mais pour se faire respecter eux-mêmes.