À l'approche de la Coupe du Monde, il est devenu courant de voir des événements insolites secouer le monde du football. Cependant, les déclarations du célèbre sorcier ghanéen Nana Kwaku Bonsam ont surpris beaucoup de monde. Il a affirmé qu'il entraverait la carrière du capitaine de l'équipe d'Angleterre Harry Kane et l'empêcherait d'être efficace lors du match contre le Ghana. C'est ce que rapporte Goal.com.

Bonsam n'est pas pour autant un inconnu dans ce genre d'« activités ». Avant la Coupe du Monde 2014, il s'était attribué la responsabilité de la blessure de Cristiano Ronaldo, affirmant que ce dernier n'avait pas pu jouer à plein régime durant le tournoi. Désormais, il a ouvertement annoncé avoir choisi l'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, comme sa prochaine « cible ».

Influence spirituelle et état du joueur

Dans une interview accordée au Daily Star, Bonsam a précisé qu'il n'avait pas l'intention de blesser gravement Harry Kane, mais qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour le stopper. « Je travaille sur Harry Kane. J'ai déjà montré de quoi je suis capable, je sais donc ce qu'il faut faire pour l'arrêter. Je ne lui souhaite pas de blessure grave, il me suffit de perturber son jeu pour aider ma patrie », déclare-t-il.

Harry Kane est actuellement dans une forme sportive exceptionnelle. Il a prouvé son haut niveau en marquant un doublé lors de la victoire 4-2 contre la Croatie. De plus, Kane est très proche de battre le record de buts marqués en Coupe du Monde avec l'équipe d'Angleterre, détenu par Gary Lineker. Un seul but supplémentaire lui suffit.

Thomas Tuchel et la réaction de l'équipe

Malgré ces menaces surnaturelles extérieures, le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, reste concentré uniquement sur la préparation professionnelle. Le technicien allemand exige une discipline rigoureuse et des entraînements de qualité pour atteindre les phases finales. Le défenseur Jed Spence a exprimé des avis positifs sur l'exigence de l'entraîneur.

« C'est un excellent entraîneur qui attend le meilleur de ses joueurs. Thomas Tuchel impose des standards élevés et nous devons être prêts à chaque seconde durant ce tournoi. Chaque entraînement doit être d'une qualité maximale », a déclaré Spence dans une interview à talkSPORT. Selon les joueurs, l'ambiance au sein de l'équipe est stable et aucune pression psychologique ne peut les affecter.

Pour rappel, en 2014, lorsque Bonsam a parlé de Cristiano Ronaldo, il avait affirmé que les problèmes de genou du joueur ne pouvaient pas être traités médicalement car ils étaient liés à des « raisons spirituelles ». À l'époque, Ronaldo n'avait effectivement pas réalisé le tournoi comme prévu. Désormais, toute la communauté du football observe comment Harry Kane surmontera ce genre de pressions.