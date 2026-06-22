Alan Shearer : Roberto Martinez pourrait avoir peur de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc

Dans la perspective de la participation de l'équipe nationale du Portugal à la Coupe du Monde 2026, la relation entre le capitaine Cristiano Ronaldo et l'entraîneur Roberto Martinez est redevenue le centre de l'attention. Selon la légende du football anglais Alan Shearer, l'influence de l'attaquant de 41 ans au sein de l'équipe est telle que l'entraîneur pourrait ne pas oser le remplacer, même en cours de match. C'est ce qu'indique le site Goal.com dans son rapport.

Shearer souligne que le statut et l'influence mondiale de Ronaldo ont dépassé les limites habituelles de la relation entre un joueur et son entraîneur. Cela pourrait gravement nuire à la flexibilité tactique du Portugal lors du tournoi en Amérique du Nord. Selon Goal.com, l'ancien attaquant a exprimé des doutes quant à l'autorité de l'entraîneur.

L'intouchable Ronaldo et les problèmes tactiques

Alan Shearer a déclaré dans une interview avec Betfair : « La question principale est de savoir si Roberto Martinez a la permission de sortir Ronaldo du terrain ou non. Cristiano est si puissant que si celui-ci ne veut pas accepter qu'il ne peut pas être sur le terrain chaque minute, le système ne fonctionnera pas. Le fait qu'il estime devoir être titulaire à chaque match et jouer les 90 minutes complètes est un obstacle majeur pour l'équipe ».

Selon l'expert, la forme physique actuelle de Ronaldo ne correspond plus à son statut d'intouchable. Le fait que le capitaine portugais ne marque plus depuis longtemps avec la sélection et soit loin de son meilleur niveau suscite des critiques. Cette situation pourrait avoir un impact négatif sur les résultats globaux de l'équipe, particulièrement lors des phases à élimination directe.

Comparaison avec Lionel Messi

Shearer a comparé les performances décevantes de Ronaldo avec celles de son rival historique, Lionel Messi. Alors que la star argentine a montré sa forme exceptionnelle en marquant un triplé contre l'Algérie, Ronaldo semble nerveux et inefficace sur le terrain. Cette situation fait pencher la balance en faveur de Messi dans le duel entre les deux grands joueurs.

« Lionel Messi continue de jouer de manière étonnante. Il est toujours au sommet de sa forme et son équipe est prête à courir pour lui et à lui fournir le ballon. Quant à Ronaldo, il est évident qu'il a été profondément affecté après avoir vu les trois buts de Messi et avoir réalisé sa propre mauvaise performance le lendemain. Il n'est pas difficile d'imaginer ce qu'il ressent », a ajouté Shearer.

Pour le Portugal, le Mondial 2026 n'est pas seulement une lutte pour le titre, mais aussi un test complexe sur la manière dont l'ère du légendaire Ronaldo s'achèvera. Le temps dira si Roberto Martinez saura rester ferme dans ses décisions ou si le « pouvoir » de Ronaldo l'emportera sur les ajustements tactiques.