Hamdamov : « Jouer contre Ronaldo était un rêve, aujourd'hui c'est comme un songe »

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Hamdamov : « Jouer contre Ronaldo était un rêve, aujourd'hui c'est comme un songe »

Après un match intense de l'équipe nationale d'Ouzbékistan contre la Colombie (1:3) lors de la 1ère journée de la Coupe du Monde, le milieu de terrain de l'équipe, Doston Hamdamov a accordé une interview sincère au service de presse de l'OFA sur ses impressions du match et ses projets futurs. Au cours de l'entretien, le joueur a partagé les paroles de l'entraîneur après la défaite, ses souvenirs inoubliables de 2009 et ses pensées sur son futur adversaire, Cristiano Ronaldo.

Une forte motivation de l'entraîneur

Bien que l'opportunité ait été manquée contre la Colombie, la forte résistance opposée par l'équipe nationale a été hautement appréciée par l'entraîneur. Cela a donné un regain d'énergie aux joueurs avant le match crucial contre le Portugal :

"Notre entraîneur a dit : 'Vous avez fait un très bon match, vous avez opposé une forte résistance à l'adversaire'", a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'il était satisfait et que nous devions continuer à travailler pour opposer la même force au Portugal. Nous en avons tiré une forte motivation. Nous continuons à aller de l'avant", dit Hamdamov.

2009 : Un rêve d'enfant à Tachkent

Des années plus tard, le destin réunit à nouveau les joueurs ouzbeks avec la légende du football mondial, Cristiano Ronaldo. Mais cette fois, ce n'est pas en tribune, mais sur le terrain ! Doston se souvient ainsi des jours où Ronaldo est venu à Tachkent en 2009 :

  • Moments inoubliables : À l'époque, nos joueurs n'étaient que des enfants, tandis que Ronaldo était au sommet de sa puissance et de sa gloire.

  • Un rêve inaccessible : À l'époque, pour de jeunes garçons, entrer sur le terrain contre Cristiano semblait être un rêve tout simplement irréalisable.

  • Une grande idole : Doston a admis avoir suivi les matchs de Ronaldo depuis son enfance et que celui-ci était une véritable idole pour lui.

Hamdamov : « Jouer contre Ronaldo était un rêve, aujourd'hui c'est comme un songe »

« C'est comme un beau rêve »

Désormais, entrer sur le terrain de la Coupe du Monde non plus comme simple spectateur, mais comme adversaire à égalité, provoque une émotion particulière chez nos joueurs. Il est évident qu'il ne sera pas facile d'affronter des stars évoluant dans les meilleurs clubs d'Europe, et personnellement Ronaldo.

Cependant, Doston Hamdamov souligne que derrière cette difficulté se cachent des sentiments très agréables :

"C'est comme un rêve. Il est difficile d'affronter non seulement Ronaldo, mais aussi des joueurs évoluant dans les top clubs d'Europe. Mais d'un autre côté, c'est agréable. Nous opposerons une bonne résistance lors du prochain match".

Un match vital contre le Portugal nous attend. Nous croyons que notre équipe nationale donnera tout sur le terrain pour réjouir les supporters !

Doston HamdamovCristiano RonaldoOuzbékistanColombiePortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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