Le gardien adverse célèbre aussi le 18e but de Messi

Lionel Messi a marqué son 18e but en Coupe du Monde lors du match contre l'Autriche. Il a inscrit un doublé durant la rencontre, menant l'Argentine à une victoire 2-0.

La réaction du gardien autrichien après le but n'est pas passée inaperçue sur la photo. On dirait presque qu'il célèbre lui aussi le nouveau but de Messi.

Après la deuxième journée, l'Argentine est en tête du groupe avec six points. L'Autriche occupe la deuxième place avec trois points. La Jordanie et l'Algérie n'ont pas encore marqué de point.