Le club londonien de Chelsea a décidé d'examiner les offres pour son produit de la formation, Trevoh Chalobah, lors du mercato estival actuel. Bien qu'il ait été un élément important de l'équipe première la saison dernière, le défenseur de 26 ans a été retiré de la liste des joueurs « intouchables » selon la nouvelle stratégie de l'équipe. C'est ce qu'indique la publication Football London. À ce sujet, Goal.com rapporte .

L'avenir de Chalobah à Stamford Bridge est actuellement très incertain. Son contrat actuel court encore sur deux ans et le club dispose d'une option pour le prolonger d'une année supplémentaire. Cependant, l'absence de négociations pour un nouvel accord entre les deux parties augmente la probabilité d'un départ du joueur. Cette situation a attiré l'attention de plusieurs clubs prestigieux d'Europe, y compris des participants à la Champions League.

Intérêt de clubs italiens et européens

Actuellement, le club italien de Como est cité comme l'un des principaux prétendants pour le défenseur. L'équipe dirigée par Cesc Fabregas cherche à renforcer son effectif après avoir obtenu sa promotion en Serie A. Néanmoins, Como n'a pas encore entamé de négociations officielles pour le transfert, car ils n'ont pas encore finalisé leurs plans de recrutement estivaux.

La direction de Chelsea et le nouveau staff technique visent une refonte complète de la ligne défensive. Selon Goal.com, le club recherche un nouveau défenseur central capable d'être un partenaire à long terme pour Levi Colwill. Ce plan est élaboré depuis janvier et vise à amener la défense de l'équipe à un nouveau niveau d'ici la saison 2026/27.

La saison dernière, Trevoh Chalobah a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues, prouvant sa polyvalence. Il peut évoluer avec fiabilité aussi bien dans l'axe que sur les côtés. Cependant, dans le nouveau projet du club, il est considéré comme une option de rotation plutôt que comme un titulaire, ce qui ne garantit pas un temps de jeu régulier pour le jeune et talentueux défenseur.

Pour les Londoniens, vendre un joueur formé à leur académie est également avantageux du point de vue des règles du fair-play financier. En effet, les fonds provenant d'un tel transfert sont enregistrés comme un bénéfice pur dans les rapports du club. Cela offre à Chelsea plus de marge de manœuvre pour de nouvelles acquisitions sur le marché des transferts.

En conclusion, on peut s'attendre à une lutte intense pour Chalobah. La polyvalence du joueur et son expérience européenne en font un candidat attractif non seulement pour l'Italie, mais aussi pour d'autres équipes de la Premier League. Le nom de la nouvelle équipe du défenseur devrait être connu dans les prochaines semaines.