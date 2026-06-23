Le transfert de l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood, vers la Serie A italienne rencontre des obstacles inattendus. Bien que l'AS Roma ait manifesté un vif intérêt pour recruter le footballeur anglais, la concrétisation du transfert dépend de la situation financière du club. Cette situation pourrait affecter non seulement l'avenir du joueur, mais aussi les plans de transfert estivaux et les rapports financiers de Marseille. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, la direction de Marseille prévoyait de renflouer son budget en vendant l'attaquant de 24 ans pour un montant compris entre 50 et 55 millions d'euros. Ces fonds sont cruciaux pour le club français, qui doit rendre ses comptes mardi devant l'organisme de contrôle financier du football national (DNCG). Cependant, les négociations avec la Roma sont dans l'impasse, car le club romain doit d'abord assainir son bilan financier.

Fair-play financier et chaîne de transferts

L'équipe de la capitale italienne doit générer environ 50 millions d'euros de revenus d'ici fin juin, conformément aux règles du fair-play financier, avant de pouvoir officialiser le transfert de Mason Greenwood. Cela signifie que la Roma doit d'abord vendre plusieurs de ses joueurs cadres. Ce n'est qu'après cela que les Giallorossi disposeront des fonds nécessaires pour de nouvelles recrues.

Selon Il Messaggero, la Roma espère réunir ces fonds grâce au transfert de son talentueux milieu de terrain Manu Koné. Les clubs anglais Arsenal et Chelsea s'intéressent au joueur français. Toutefois, la situation n'est pas simple, car le joueur rêve de rejoindre le Paris Saint-Germain (PSG). Bien que le PSG n'ait pas encore fait d'offre officielle, l'attente du joueur ralentit l'ensemble de la chaîne de transferts.

Actuellement, un accord existe entre Mason Greenwood et la Roma sur les conditions personnelles. Selon les informations, le joueur aurait accepté un salaire annuel de 5 millions d'euros à Rome. Cependant, l'absence de liquidités dans les caisses du club empêche la signature finale. Ce retard inquiète la direction de Marseille, qui compte sur ces fonds pour renforcer son effectif avant la fermeture du mercato.

Après une saison réussie en prêt, Mason Greenwood a attiré l'attention de nombreux grands clubs européens. Sa technique et son sens du but sont attendus comme un atout majeur pour l'entraîneur de la Roma. Si le club romain ne parvient pas à vendre Manu Koné ou d'autres joueurs dans les prochains jours, d'autres acheteurs, notamment des équipes de Premier League, pourraient entrer en lice pour l'attaquant anglais.