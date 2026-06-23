La Turquie a tenté 62 tirs sans marquer le moindre but

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La Turquie a tenté 62 tirs sans marquer le moindre but

L'équipe nationale de Turquie n'a pas réussi à obtenir les résultats escomptés lors de la Coupe du Monde. Malgré un effectif comprenant des joueurs comme Arda Gyuler, Hakan Chalhanoglu et Kenan Yildiz, l'équipe a été éliminée des barrages avant même le début de la dernière journée. L'équipe nationale d'Haïti a également perdu toute chance de passer au tour suivant à ce stade.

La Turquie a subi des défaites dans ses matchs de groupe contre l'Australie et le Paraguay. L'équipe a tenté un total de 62 tirs vers le but adverse au cours des deux rencontres, mais n'a marqué aucun but.

Les statistiques montrent que la Turquie a eu une domination nette en termes de possession de balle. L'équipe a détenu le ballon à 72 % dans l'un des matchs et à 79 % dans l'autre. Malgré cela, les nombreuses attaques n'ont porté leurs fruits.

En conséquence, la Turquie a été éliminée de la course aux play-offs avant la dernière journée. Le fait qu'un effectif composé de noms prestigieux n'ait pas marqué un seul but sur 62 tentatives est devenu le problème majeur de l'équipe.

TurquieHaïtiArda GyulerHakan ChalhanogluKenan Yildiz
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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