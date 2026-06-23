L'équipe nationale de Turquie n'a pas réussi à obtenir les résultats escomptés lors de la Coupe du Monde. Malgré un effectif comprenant des joueurs comme Arda Gyuler, Hakan Chalhanoglu et Kenan Yildiz, l'équipe a été éliminée des barrages avant même le début de la dernière journée. L'équipe nationale d'Haïti a également perdu toute chance de passer au tour suivant à ce stade.

La Turquie a subi des défaites dans ses matchs de groupe contre l'Australie et le Paraguay. L'équipe a tenté un total de 62 tirs vers le but adverse au cours des deux rencontres, mais n'a marqué aucun but.

Les statistiques montrent que la Turquie a eu une domination nette en termes de possession de balle. L'équipe a détenu le ballon à 72 % dans l'un des matchs et à 79 % dans l'autre. Malgré cela, les nombreuses attaques n'ont porté leurs fruits.

En conséquence, la Turquie a été éliminée de la course aux play-offs avant la dernière journée. Le fait qu'un effectif composé de noms prestigieux n'ait pas marqué un seul but sur 62 tentatives est devenu le problème majeur de l'équipe.