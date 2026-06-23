L'Ouzbékistan jouera en blanc contre le Portugal
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L'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera le Portugal lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Le match débutera le 24 juin à 22h00.
Avant le match, une réunion technique a eu lieu en présence des représentants de la FIFA et des officiels des deux équipes nationales. Le règlement de la compétition, l'organisation de la rencontre et les exigences à respecter par les équipes ont été discutés.
À l'issue de la réunion, il a été décidé que les joueurs ouzbeks évolueront en tenue entièrement blanche contre le Portugal. Le gardien de but de l'équipe nationale portera un maillot vert.
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