L'Ouzbékistan jouera en blanc contre le Portugal

L'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera le Portugal lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Le match débutera le 24 juin à 22h00.

Avant le match, une réunion technique a eu lieu en présence des représentants de la FIFA et des officiels des deux équipes nationales. Le règlement de la compétition, l'organisation de la rencontre et les exigences à respecter par les équipes ont été discutés.

À l'issue de la réunion, il a été décidé que les joueurs ouzbeks évolueront en tenue entièrement blanche contre le Portugal. Le gardien de but de l'équipe nationale portera un maillot vert.