Coupe du Monde 2026 : l'Algérie s'impose avec détermination face à la Jordanie

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Coupe du Monde 2026 : l'Algérie s'impose avec détermination face à la Jordanie

Le match entre les équipes nationales de la Jordanie et de l'Algérie, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, s'est terminé par une victoire 2-1 des visiteurs.

La rencontre a bien débuté pour la Jordanie. Le joueur Al-Rashtan a ouvert le score en trouvant le chemin des filets. Par la suite, les Jordaniens ont tenté de maintenir leur avantage.

Cependant, en seconde période, l'Algérie a accéléré le rythme et intensifié la pression sur le but adverse. Les efforts des représentants africains ont payé à la 69e minute, lorsque Benbuali a égalisé.

À la 82e minute, Guiri a inscrit le but décisif. Ainsi, l'Algérie, après avoir concédé l'ouverture du score, a su renverser la situation pour s'adjuger trois points précieux.

Bien que les joueurs jordaniens aient opposé une résistance sérieuse tout au long du match, ils n'ont pas réussi à modifier le résultat dans les dernières minutes.

Coupe du Monde 2026. Groupe G. 2e journée
23 juin. Santa Clara. Levi's Stadium
Jordanie — Algérie 1:2
Buts : Ar Rashdan 36 — Benbuali 69, Guiri 82.

Jordanie — Abu Layla, Haddod, Nassib, Alarab, Abudahab, Abu Taha, Ar Rashdan, Ar Ravabdeh, Almardi, Olvan, At Tamari.
Algérie — Zidan, Belgali, Ait-Nuri, Bensebaini, Mahdi, Zirrukiy, Boudaoui, Maza, Mahrez, Chaibi, Guiri.

Lors de la troisième journée de la phase de groupes, l'Algérie affrontera l'Autriche. La Jordanie, quant à elle, sera opposée à l'Argentine, l'un des grands favoris de la compétition.

Le dernier match de poule sera crucial pour les deux équipes en vue de leur qualification pour le tour suivant.

AlgérieJordanieArgentineAutricheSanta Clara
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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