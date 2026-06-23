Julian Alvarez veut quitter l'Atlético Madrid : l'attaquant rêve du FC Barcelone

Julian Alvarez, attaquant de l'équipe nationale d'Argentine et de l'Atlético Madrid, a fait une déclaration surprise. Le talentueux footballeur a ouvertement exprimé son souhait de quitter le club madrilène pour poursuivre sa carrière dans une autre équipe. Cette situation devrait provoquer un grand tollé sur le marché européen du football à l'approche du mercato estival. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon ESPN, l'attaquant de 26 ans s'est exprimé sur son avenir après la victoire de l'Argentine contre l'Autriche. Alvarez a souligné qu'il avait déjà discuté avec la direction du club et qu'il considère un départ comme la meilleure option pour toutes les parties. Le joueur a suggéré qu'il était temps de réaliser son rêve le plus cher.

Actuellement, le FC Barcelone est cité comme le principal prétendant pour Alvarez. Pour les « Blaugrana », qui recherchent un remplaçant digne de Robert Lewandowski, l'avant-centre argentin est devenu la cible prioritaire. Selon les informations, le joueur souhaite lui-même évoluer au Camp Nou.

Lutte sur le marché des transferts et obstacles financiers

Julian Alvarez a rejoint l'Atlético Madrid en 2024 en provenance de Manchester City pour un montant de 95 millions d'euros. Son contrat actuel court jusqu'en 2030, ce qui donne l'avantage au club madrilène dans les négociations. Néanmoins, le désir de partir du joueur a provoqué de sérieuses tensions entre la direction et le staff technique.

La direction de l'Atlético Madrid est furieuse des agissements du FC Barcelone. Les dirigeants du club accusent les Catalans d'exercer une pression via les médias pour tenter d'influencer l'avis du joueur. Le fait que les Madrilènes refusent de vendre le joueur à leurs rivaux historiques complique davantage la situation.

Le FC Barcelone n'est pas le seul à se battre pour l'attaquant ; d'autres géants sont entrés dans la course. Le PSG et Arsenal suivent la situation de près. De plus, des rumeurs indiquent que le Real Madrid aurait préparé une offre de 150 millions d'euros, laquelle aurait été refusée. La valeur marchande d'Alvarez est estimée très haut compte tenu de sa polyvalence et de son âge.

Si le FC Barcelone souhaite concrétiser ce transfert, il devra agir rapidement. L'intervention d'autres clubs fortunés pourrait faire grimper le prix. Pour l'instant, l'équipe de Diego Simeone n'a pas l'intention de laisser partir son leader facilement, mais l'opposition ouverte du joueur pourrait changer la donne.