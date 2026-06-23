L'Arsenal renforce son effectif : 100 millions de livres misés pour Morgan Rogers

L'Arsenal, actuel champion de la Premier League anglaise, a fixé son objectif principal pour le mercato estival. L'équipe de Mikel Arteta prévoit d'acquérir la star d'Aston Villa, Morgan Rogers, afin de renforcer davantage sa ligne d'attaque. Ce transfert devrait représenter un montant record pour le club londonien. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations diffusées par The Guardian, l'international anglais de 23 ans est monté en tête de la liste des transferts d'Arsenal. Bien que le joueur ait signé un contrat de six ans avec Aston Villa en novembre, il serait favorable à l'idée de rejoindre le stade Emirates. Cependant, le club de Birmingham n'a pas l'intention de laisser partir son leader facilement.

Valeur du transfert et concurrence

D'après Goal.com, le prix du transfert de Morgan Rogers pourrait atteindre 100 millions de livres sterling. Cette somme ne refroidit pas la direction d'Arsenal, car Mikel Arteta apprécie hautement la polyvalence du joueur. Rogers peut être tout aussi efficace sur les ailes que dans l'axe du terrain, ce qui ouvrirait de nouvelles possibilités dans le schéma tactique de l'équipe.

Actuellement, le joueur participe à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale d'Angleterre. Ses performances réussies sur la scène internationale, notamment sa contribution à la victoire contre la Croatie, ont accru l'intérêt pour lui. Outre Arsenal, Chelsea et plusieurs grands clubs européens suivent de près la situation du joueur.

Changements attendus dans l'effectif

L'arrivée de Rogers pourrait entraîner des changements importants dans l'effectif actuel d'Arsenal. Selon les rapports, la direction du club discute de l'avenir de Martin Odegaard, qui n'a pas réussi à afficher le niveau attendu la saison dernière. De plus, il a été indiqué que les Londoniens sont prêts à examiner des offres intéressantes pour l'attaquant brésilien Gabriel Martinelli.

Arsenal ne souhaite pas se limiter à Rogers. Les recruteurs du club ont placé d'autres jeunes talents sous surveillance :

Ayyoub Bouaddi, milieu de terrain du LOSC Lille ;

Jeremy Monga, jeune star de Leicester City ;

D'autres attaquants prometteurs dans divers championnats européens.

Pour les fans de football, de tels transferts majeurs en Premier League sont toujours au centre de l'attention. Si cet accord se concrétise, Morgan Rogers pourrait devenir l'un des transferts les plus chers non seulement de l'histoire d'Arsenal, mais de toute l'histoire de la ligue. Pour l'instant, toute l'attention est portée sur la fin de la Coupe du Monde et le début des négociations officielles.