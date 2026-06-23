Erling Haaland lucide sur les chances de la Norvège

L'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a appelé les supporters et le public à ne pas s'emballer malgré la participation réussie de l'équipe nationale de Norvège à la Coupe du Monde. Bien que la victoire contre le Sénégal ait assuré aux Scandinaves une place en phase éliminatoire, l'attaquant n'a pas classé son équipe parmi les favoris du tournoi. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors du match intense contre le Sénégal, Erling Haaland a inscrit un doublé, contribuant largement à la victoire 3-2 de son équipe. Ce résultat a permis à la Norvège de se qualifier pour les 1/16es de finale avec six points dans le groupe I. Il convient de noter que c'est la première fois depuis 1998 que l'équipe nationale de Norvège franchit avec succès la phase de groupes de la Coupe du Monde.

Une approche réaliste et les futurs adversaires

Selon Goal.com, Erling Haaland a exprimé son opinion avant le match de la dernière journée du groupe contre la France, championne du monde 2018. Il a rejeté les chances de son équipe de lutter pour le titre, soulignant qu'il fallait regarder la situation avec réalisme.

"Ce tournoi est-il le nôtre ? Cela dépend de ce que vous voulez dire. Si vous voulez dire que nous nous sommes qualifiés et que nous sommes sortis des groupes pour la première fois en 28 ans, alors oui. Mais s'il s'agit de gagner la Coupe du Monde, alors absolument pas. Soyons un peu réalistes et réjouissons-nous simplement du résultat, comme chaque Norvégien sur la planète aujourd'hui", a déclaré l'attaquant de 25 ans.

Erling Haaland a également souligné la force du dernier adversaire du groupe, l'équipe de France. Selon lui, les Français, l'une des équipes les plus fortes actuellement, ont de fortes chances de battre la Norvège et, finalement, de remporter l'ensemble du tournoi.

Moments historiques et émotions

Après la victoire, les membres de l'équipe nationale de Norvège et les supporters ont célébré ce résultat historique sur le terrain en pratiquant la célèbre tradition du "Rameur Viking" (Viking Row). Haaland décrit ces moments comme l'un des plus mémorables de sa carrière.

"C'était de la folie. Avec Martin Ødegaard, nous avions discuté avant le match de célébrer avec les supporters si tout se passait comme prévu. C'était un moment spécial pour toute la Norvège. Je me sens comme après une finale de Ligue des Champions. Je suis fier de mon équipe", a ajouté la star de Manchester City.

Pour rappel, Erling Haaland est devenu l'un des rares joueurs à avoir inscrit un doublé lors des deux premiers matchs de la Coupe du Monde et mène actuellement la course au titre de meilleur buteur du tournoi. Cependant, son attention principale ne porte pas sur ses résultats personnels, mais sur le succès collectif de l'équipe.