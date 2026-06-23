Martin Odegaard et Erling Haaland célèbrent une victoire historique avec la Norvège

L'équipe nationale de Norvège a officialisé sa qualification pour les barrages après sa victoire 3-2 contre le Sénégal lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Suite à ce succès historique, les joueurs, menés par le capitaine Martin Odegaard et la star Erling Haaland, ont organisé une célébration unique avec les supporters. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

À la fin du match, les footballeurs norvégiens se sont rendus directement vers le secteur où se trouvaient leurs fans. Dans des vidéos devenant rapidement virales sur les réseaux sociaux, on peut voir l'équipe entière et des milliers de supporters effectuer le mouvement du « Viking Row » (le rameur viking), restant fidèles aux traditions scandinaves.

Héritage viking et ferveur au stade

Cette méthode de célébration originale s'inspire de l'héritage ancien des peuples scandinaves, où les participants, assis en rangs, imitent des mouvements de rameurs au rythme des tambours. L'équipe, dirigée par Martin Odegaard, a réalisé ce mouvement en parfaite harmonie avec des milliers de supporters, créant une atmosphère incroyable dans le stade.

Selon Goal.com, cette idée avait été planifiée avant le match. L'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, est revenu sur ce point lors d'une interview d'après-match. Selon lui, le capitaine Martin Odegaard avait suggéré avant la rencontre d'effectuer ce geste avec les supporters en cas de victoire.

« J'avais vu cette célébration sur Internet et elle est devenue très populaire. Martin m'a demandé avant le match si nous devions le faire ou non. J'ai répondu : 'Si nous gagnons, pourquoi pas ?' », a déclaré Erling Haaland, auteur d'un doublé lors du match.

Prochain adversaire : les champions en titre

Après un parcours réussi en phase de groupes, l'équipe nationale de Norvège attend un défi encore plus sérieux. Ils affronteront l'équipe de France pour décider de la première place du groupe. Bien que la Norvège soit actuellement dans une excellente forme sportive, Erling Haaland évalue avec respect la force de son futur adversaire.

« La France est une équipe très forte. Ils pourraient nous battre et même remporter tout le tournoi. Mais nous nous engageons dans la phase finale avec beaucoup de confiance et de motivation », a ajouté l'attaquant. Cette victoire de la Norvège et les émotions d'après-match signalent le début d'une nouvelle ère pour le football du pays.