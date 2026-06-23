Le club londonien Arsenal a remporté une victoire majeure sur le marché des transferts. Les « Gunners » ont annoncé avoir conclu un accord pour le transfert de Jeremy Monga, jeune étoile de Leicester City. L'équipe dirigée par Mikel Arteta a réussi à devancer plusieurs grands clubs européens dans la course pour cet ailier talentueux. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon talkSPORT, Arsenal versera une indemnité d'environ 10 millions de livres sterling pour le joueur de 16 ans. Les Londoniens ont préféré conclure un accord direct avec Leicester City pour éviter de longues procédures judiciaires et des questions de compensation, ce qui a donné au club un avantage concurrentiel pour ce joueur talentueux.

La lutte pour Jeremy Monga, membre de l'équipe d'Angleterre U-19, a été intense. Outre des rivaux nationaux comme Manchester United, Newcastle et Leeds United, des clubs comme l'AS Roma en Italie, ainsi que le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig en Allemagne, avaient également manifesté leur intérêt. Cependant, le joueur a décidé de poursuivre sa carrière à l'Emirates Stadium.

Résultats historiques et reconnaissance de Ruud van Nistelrooy

Lorsque Monga a fait ses débuts avec Leicester City, l'équipe était entraînée par la légende de Manchester United, Ruud van Nistelrooy. Entré en jeu en avril 2025 lors d'un match contre Newcastle, l'adolescent est devenu le deuxième plus jeune débutant de l'histoire de l'élite anglaise, avec seulement 15 ans et 271 jours.

Ruud van Nistelrooy a hautement 평가é le talent du jeune joueur après ses débuts : « On peut voir une grande qualité dans ses mouvements. C'est un ailier rapide et exceptionnel. Jeremy est un talent fantastique et un garçon très travailleur. Il méritait ces minutes et accomplira encore plus à l'avenir ».

La saison dernière, Monga est également devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Championship. En marquant contre Preston North End, il a enregistré un but et deux passes décisives en 27 matchs. Cependant, ses performances individuelles n'ont pas suffi à sauver Leicester City de la relégation. La descente de l'équipe en League One a accéléré le départ du joueur.

Pour Mikel Arteta, ce transfert est une étape importante pour rajeunir l'effectif et renforcer la concurrence en attaque. Arsenal ambitionne non seulement de défendre son titre de champion de Premier League la saison prochaine, mais aussi de remporter la Ligue des Champions. De jeunes talents comme Jeremy Monga font partie intégrante de la stratégie à long terme du club.