Le Real Madrid veut renforcer sa défense : José Mourinho cible une star d'Arsenal

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Le Real Madrid veut renforcer sa défense : José Mourinho cible une star d'Arsenal

Le club espagnol du Real Madrid, poursuivant son activité lors du mercato estival, a envoyé une demande officielle pour le transfert du défenseur d'Arsenal, Piero Hincapie. Le nouvel entraîneur madrilène, José Mourinho, souhaite renforcer l'effectif avant sa première saison au stade Santiago Bernabéu, en visant particulièrement un défenseur polyvalent et gaucher. C'est ce qu'indique le site Goal.com.

Bien que le club royal ait déjà conclu le transfert gratuit d'Ibrahima Konaté, il souhaite accroître la concurrence en défense. Selon ESPN, Mourinho recherche un profil tactique capable d'évoluer avec autant d'assurance dans l'axe que sur les ailes. L'international équatorien de 24 ans, Piero Hincapie, est considéré comme le candidat idéal répondant à ces exigences.

Cependant, ce transfert ne sera pas simple. Hincapie a rejoint l'équipe londonienne l'été dernier en provenance du Bayer Leverkusen. Arsenal, considéré comme l'actuel champion de Premier League, valorise hautement son joueur, car il a joué un rôle crucial dans le parcours de l'équipe de Mikel Arteta vers le titre et la finale de la Ligue des Champions.

Stratégie de transfert et alternatives du Real Madrid

La direction du Real Madrid est contrainte de maintenir l'équilibre financier avant de procéder à de nouveaux achats. Après le départ de David Alaba, l'effectif compte cinq défenseurs centraux. Par conséquent, les dirigeants du club sont prêts à examiner les offres pour Raul Asencio afin de libérer de la place pour un nouveau joueur.

Si aucun accord n'est trouvé avec Arsenal pour le transfert de Hincapie, le club madrilène a préparé des options de secours. Le défenseur de Manchester City, Ruben Dias, reste une option très attrayante pour le staff technique, mais son prix de transfert excessif pourrait faire obstacle à l'opération. Alessandro Bastoni, joueur de l'Inter, est également dans le viseur des Madrilènes.

L'intérêt pour la star du Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, a considérablement diminué après sa grave blessure lors d'un match avec la Côte d'Ivoire. Selon Goal.com, le Real Madrid a déjà finalisé des transferts majeurs tels que Marc Cucurella, Bernardo Silva et Denzel Dumfries, ce qui impose la vente rapide de certains joueurs de rotation pour respecter les règles du fair-play financier.

Actuellement, Piero Hincapie se concentre sur les matchs internationaux avec l'équipe nationale d'Équateur. Son avenir en club et la possibilité d'un transfert vers Madrid seront clarifiés après la fin du tournoi et avant le début des entraînements de pré-saison.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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