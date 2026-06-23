Cristiano Ronaldo marque l'histoire : le Portugal écrase l'Ouzbékistan

Dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale du Portugal a affronté l'Ouzbékistan. Les hommes de Roberto Martinez se sont imposés 5-0, décrochant ainsi leurs premiers points du tournoi. Le grand héros du match, Cristiano Ronaldo, a non seulement inscrit un doublé, mais a également ouvert une nouvelle page de l'histoire du football mondial. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dès la 6e minute, Cristiano Ronaldo a ouvert le score. En concluant avec précision un centre de Joao Cancelo dans le coin opposé, l'attaquant est devenu le premier joueur masculin de l'histoire à marquer lors de six Coupes du Monde. Selon Goal.com, ce but constitue une étape cruciale pour la star portugaise dans sa quête de records historiques durant la compétition.

Les Portugais ont inscrit le deuxième but de manière inattendue. Alors que Ronaldo s'apprêtait à tirer un coup franc, Nuno Mendes a surpris tout le monde avec une frappe précise dans le coin inférieur pour porter le score à 2-0. L'équipe d'Ouzbékistan a failli répondre grâce à une frappe lointaine d'Azizjon Ganiyev, mais le système VAR a annulé le but, ayant détecté une faute de Joao Cancelo au début de l'action.

Domination sur le terrain et erreurs défensives

Le Portugal n'a pas relâché la pression dans la suite de la rencontre. Suite à une passe magnifique de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo a battu Abduvohid Nematov pour la seconde fois, célébrant ainsi son doublé. Bien que le défenseur ouzbek Abduqodir Husanov ait empêché Ronaldo de réaliser un triplé dans une occasion, un centre venu du corner a ensuite ricoché sur lui pour finir dans ses propres filets.

Le point final du match a été mis par Rafael Leao, entré en cours de jeu. Sa frappe puissante dans la lucarne a été le dernier but de la partie. Le gardien ouzbek Abduvohid Nematov a réalisé plusieurs arrêts décisifs face aux frappes dangereuses de Ronaldo, évitant un score encore plus lourd.

Cette victoire fait office de réhabilitation pour le Portugal après son match nul contre la RD Congo. Pour l'Ouzbékistan, cette défaite complique sa situation dans le groupe. Le défenseur Abduqodir Husanov et le gardien Abduvohid Nematov ont dû évoluer sous une pression constante tout au long du match.