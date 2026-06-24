Le Portugal écrase l'Ouzbékistan

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Le Portugal écrase l'Ouzbékistan

L'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est inclinée 0-5 face au Portugal lors de la deuxième journée du groupe K des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Lors de la rencontre disputée au stade de Houston, Cristiano Ronaldo a inscrit deux buts. Nuno Mendes et Rafael Leão ont également marqué, tandis qu'un autre but a été enregistré comme un but contre son camp d'Abduvohid Ne’matov.

Le score a été ouvert dès la 6e minute par Cristiano Ronaldo, donnant l'avantage au Portugal. À la 17e minute, Nuno Mendes a accentué l'avance. Juste avant la pause, à la 39e minute, Ronaldo a inscrit son deuxième but, signant ainsi un doublé.

En seconde période, le Portugal n'a pas relâché la pression. À la 60e minute, le ballon a franchi la ligne après un contact avec Abduvohid Ne’matov, resulting en un but contre son camp. À la 87e minute, Rafael Leão a inscrit le dernier but du match.

Le Portugal a tenté 16 tirs vers le but adverse, dont neuf étaient cadrés. L'Ouzbékistan a tenté sept tirs, dont deux ont atteint le cadre.

Le Portugal a dominé la possession avec 66 %, contre 34 % pour l'Ouzbékistan. Le Portugal a effectué 606 passes avec une précision de 92 %, tandis que l'Ouzbékistan a réalisé 282 passes avec une précision de 77 %.

Le Portugal a commis 14 fautes et l'Ouzbékistan 15. Les deux équipes ont reçu un carton jaune chacune. Aucun carton rouge n'a été distribué. Le Portugal a dominé les corners avec un score de 3-2.

Après ce résultat, le Portugal prend la tête du groupe avec quatre points en deux matchs. L'Ouzbékistan, après deux défaites, reste pour l'instant sans point.

PortugalOuzbékistanCristiano RonaldoHoustonRafael Leao
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Nodirbek Razzokov
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