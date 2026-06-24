Cristiano Ronaldo établit un record historique : le Portugal écrase l'Ouzbékistan

La légende du football mondial Cristiano Ronaldo a enregistré un nouveau résultat historique lors de la Coupe du Monde 2026. L'équipe nationale du Portugal s'est imposée 5-0 face à l'Ouzbékistan lors d'un match de la phase de groupes. Lors de cette rencontre disputée à Houston, l'attaquant de 41 ans a inscrit un doublé, prouvant au monde entier qu'il est toujours au sommet de sa forme physique. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Cette victoire a permis au Portugal de glaner trois points précieux dans le tournoi. Après un match nul (1-1) contre la RD Congo lors de la journée précédente, l'équipe, alors sous le feu des critiques, avait cruellement besoin de ce succès pour le moral. Dans une interview accordée à Sport TV, Ronaldo a qualifié la semaine passée de « période sombre » et a répondu sur le terrain aux affirmations selon lesquelles il serait « déjà retiré du football ».

Le premier joueur à avoir marqué lors de six Coupes du Monde

Grâce à ses buts face à l'Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l'histoire du football masculin à avoir marqué dans six Coupes du Monde différentes. Avec ce résultat, il renforce son statut de meilleur buteur international. De plus, il a porté son nombre de buts dans le tournoi à 10, battant ainsi le record de la légende portugaise Eusebio.

Dès la 6e minute de match, Ronaldo a placé le ballon dans le filet sur une demi-volée après une passe de Joao Cancelo, avant de s'exprimer de manière singulière sur les réseaux sociaux après le match. Il a publié sur sa page Instagram « Estamos aqui » (Nous sommes là), criant ainsi « Je suis de retour ! » à ses détracteurs. Le site Goal.com a attribué une note de 9/10 à la performance de Ronaldo dans ce match.

Pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan, ce match a été une grande école d'expérience. Bien que le score soit lourd, les représentants ouzbeks ont tenté d'opposer une résistance honorable face à un adversaire puissant. Cependant, l'expérience et la maestria de la ligne d'attaque portugaise ont scellé le destin du match. Bien que cette défaite complique les chances de l'Ouzbékistan d'accéder au tour suivant, la simple participation au Mondial est déjà une grande réussite pour le football national.

S'exprimant sur la force mentale de son équipe, Ronaldo a déclaré : « Je suis très heureux, mais le plus important est le travail accompli par l'équipe et la confiance que nous avons les uns dans les autres. Nous avons reçu beaucoup de coups durant la semaine, nous savions que cela arriverait, mais l'équipe s'est améliorée et a répondu dignement ».

Pour la star qui défend actuellement les couleurs du club Al-Nassr, ce Mondial devrait être le dernier grand tournoi de sa carrière. Chacun de ses buts et records revêt une importance historique non seulement pour le Portugal, mais pour tous les passionnés de football dans le monde. L'équipe nationale du Portugal a ainsi amélioré sa position dans le groupe et a fait un pas assuré vers les play-offs.