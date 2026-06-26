José Mourinho ajoute un nouveau « titre » à sa collection de trophées

L'un des entraîneurs les plus controversés du football mondial, José Mourinho, a fait une déclaration surprise. Le technicien expérimenté a révélé qu'il comptait désormais neuf trophées dans sa carrière d'entraîneur au lieu de huit. Cela est dû à sa saison invaincue avec le club portugais Benfica. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

S'entretenant avec Adebayo Akinfenwa dans le podcast Beast Mode On, Mourinho a souligné qu'il n'avait perdu aucun match avec le club de Lisbonne lors de la saison 2025-26. Bien que ce résultat n'ait pas rapporté le titre au club, l'entraîneur le considère comme un exploit historique et son « neuvième championnat ».

« Si vous voulez une réponse à la fois drôle et un peu arrogante, je peux vous dire que j'ai remporté huit championnats au cours de ma carrière, mais je n'avais jamais enregistré de série invaincue. C'est pourquoi je considère désormais ce résultat comme mon neuvième titre. Ce n'est pas un trophée officiel, mais c'est un sentiment formidable », a déclaré avec humour le spécialiste, qui a récemment pris ses fonctions d'entraîneur principal au Real Madrid.

Une répétition du résultat d'Arsenal

Bien que le Benfica dirigé par Mourinho n'ait subi aucune défaite dans le championnat portugais, l'équipe a terminé la saison à la troisième place. Le club lisboète, trailing Porto de huit points, a manqué les médailles d'or en raison de trop nombreux matchs nuls. L'entraîneur a comparé cette situation au record des « Invincibles » d'Arsenal lors de la saison 2003-04 à Londres.

« Nous n'étions pas en tête du classement. Porto a perdu quelques matchs, mais ils ont gagné presque toutes leurs confrontations. Nous gagnions aussi sans cesse, mais un seul match nul a creusé l'écart. Nous n'avons pas pu les rattraper, mais le sentiment de ne pas être battu reste unique », a-t-il ajouté.

Résultats historiques et crise du football portugais

Au cours de l'entretien, José Mourinho s'est également souvenu de sa victoire en Ligue des Champions avec Porto en 2004. Selon lui, ce triomphe a été un sommet sans précédent pour le football portugais, et depuis lors, aucun club du pays n'a réussi à reproduire un tel résultat.

Selon Goal.com, l'entraîneur se souvient de cette période ainsi : « Depuis 2004, aucun club portugais n'a remporté la Ligue des Champions, et aucun n'a même atteint la finale ou la demi-finale. Cela montre l'ampleur du travail que nous avons accompli à l'époque. C'était comme toucher le ciel ».

Pour rappel, José Mourinho a remporté des championnats au Portugal, en Angleterre, en Italie et en Espagne. Il a remporté la Premier League trois fois avec Chelsea, la Serie A deux fois avec l'Inter et la La Liga avec le Real Madrid. Sa série invaincue avec Benfica devient ainsi une nouvelle page intéressante de sa riche biographie.