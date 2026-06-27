Shamil Gazizov : « La tâche est difficile pour l'Ouzbékistan, mais je leur souhaite la victoire »

Le fonctionnaire du football russe Shamil Gazizov a partagé son opinion avant le match Congo DR — Ouzbékistan, comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

L'expert a souligné que les chances de l'Ouzbékistan d'accéder aux play-offs restent théoriquement possibles, mais que la différence de buts complique considérablement la tâche de l'équipe.

« Tout est possible. Mais la différence de buts de l'Ouzbékistan n'est pas bonne, c'est pourquoi la tâche est très complexe », a déclaré Gazizov.

Il a également évalué les performances de notre équipe nationale lors des deux précédents matchs.

« L'Ouzbékistan a bien joué, mais a perdu les deux rencontres. Les joueurs ont fait des efforts, mais ils auraient pu mieux faire. Quoi qu'il en soit, je souhaite la victoire à l'équipe pour le dernier match », a rapporté Match TV.

Avant la 3e journée, l'équipe nationale d'Ouzbékistan n'a pas encore marqué de point et occupe la dernière place du groupe.

Le match contre le Congo DR débutera le 28 juin à 04h30, heure de Tachkent. Il a été précédemment annoncé que l'Ouzbékistan évoluera en tenue entièrement blanche pour cette rencontre.