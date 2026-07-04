Le club de Premier League Bournemouth a franchi une étape cruciale dans le renouvellement de sa ligne d'attaque. L'équipe a conclu un accord pour le transfert d'Alvaro Rodriguez, attaquant du club espagnol Elche. Ce transfert devrait être financièrement très avantageux non seulement pour les clubs anglais et espagnols, mais aussi pour le Real Madrid. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon les informations, Bournemouth paiera initialement 21,4 millions de livres sterling pour l'attaquant uruguayen de 21 ans. Avec les bonus, le montant du transfert pourrait atteindre 25,7 millions de livres sterling (environ 30 millions d'euros). Alvaro Rodriguez devrait passer sa visite médicale lundi et signer un contrat à long terme avec le club jusqu'en juin 2031.

Un profit inattendu pour le Real Madrid

L'une des parties les plus bénéficiaires de cet accord est le Real Madrid. En effet, lorsque le « club royal » a vendu son joueur formé au club à Elche pour seulement 2 millions d'euros l'année dernière, il avait inclus une clause lui permettant de percevoir 50 % sur le prochain transfert. Désormais, les Madrilènes réaliseront un bénéfice net d'environ 12,5 millions d'euros grâce au départ d'Alvaro Rodriguez vers l'Angleterre.

Cette situation prouve une fois de plus l'efficacité de la stratégie de la direction du Real Madrid dans la vente de jeunes talents. Même si le club laisse partir les diplômés de son académie pour des sommes modestes, il continue de générer des revenus importants en conservant la moitié des droits de transfert futurs.

La nouvelle stratégie de Bournemouth et la concurrence

Bournemouth a enregistré la meilleure performance de son histoire en Premier League la saison dernière. Le nouvel entraîneur, Marco Rose, vise à renforcer davantage l'effectif et à bâtir une équipe capable de lutter sur la scène européenne. Alvaro Rodriguez a attiré l'attention des recruteurs la saison dernière en La Liga, avec 7 buts et 5 passes décisives en 34 matchs.

L'arrivée de la jeune étoile uruguayenne va certainement intensifier la concurrence en attaque. Il sera en compétition avec Evanilson pour une place de titulaire. Parallèlement, ce transfert remet en question l'avenir de l'attaquant turc Enes Unal au sein de l'équipe. On rapporte que la direction de Bournemouth serait prête à laisser partir Unal si une offre convenable était faite.

Selon Goal.com, Bournemouth travaille non seulement sur l'achat de nouveaux joueurs, mais aussi sur la rétention de ses membres clés. En particulier, Alex Scott, qui suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs de Premier League, devrait rester à l'équipe. Le transfert d'Alvaro Rodriguez devrait porter le potentiel offensif des « Cherries » à un nouveau niveau.