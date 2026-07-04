Attaquant égyptien : « Aujourd'hui, nous avons rendu 120 millions d'Égyptiens heureux »

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Attaquant égyptien : « Aujourd'hui, nous avons rendu 120 millions d'Égyptiens heureux »

L'attaquant de l'équipe nationale d'Égypte, Ayssem Hassan, a exprimé ses émotions après la victoire dramatique contre l'Australie lors des barrages de la Coupe du Monde 2026.

Le match s'étant terminé sur le score de 1-1 après le temps réglementaire et la prolongation, les Égyptiens l'ont emporté 4-2 aux tirs au but pour se qualifier pour le tour suivant.

L'Égypte a bien commencé le match

Hassan a déclaré que l'équipe nationale d'Égypte avait débuté la rencontre avec confiance et avait ouvert le score.

Cependant, l'Australie a rapidement rétabli l'équilibre, rendant le match encore plus intense.

« Nous avons bien commencé et nous avons pris l'avantage. Ensuite, ils ont égalisé », a déclaré l'attaquant.

Les points forts de l'Australie étaient connus

Les joueurs égyptiens savaient à l'avance que l'adversaire était physiquement fort, endurant et rapide.

Hassan a souligné que l'Australie représentait un danger particulier sur les coups de pied arrêtés.

« Ils ont des joueurs très endurants, rapides et puissants. Nous savions que les coups francs et les corners seraient difficiles car leurs joueurs sont très grands ».

L'Égypte l'emporte aux tirs au but

Après 120 minutes de lutte acharnée, le vainqueur a été déterminé lors de la séance de tirs au but.

À ce stade, les joueurs égyptiens sont restés sereins et l'ont emporté 4-2. Ce résultat permet à l'équipe nationale d'accéder au tour suivant de la Coupe du Monde.

« Tout le pays va faire la fête »

Hassan a souligné l'importance capitale de cette victoire pour le peuple égyptien.

« C'est un sentiment incroyable. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, tu as rendu 120 millions de personnes heureuses et qu'il y aura des célébrations dans tout le pays ».

Selon lui, de tels moments sont le rêve d'enfance de tout footballeur.

« Chaque footballeur rêve, dès son enfance, que tout se termine exactement ainsi », a déclaré Ayssem Hassan.

ÉgypteAustralieAysem Hassan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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