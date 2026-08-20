Xiaomi présente en Europe sa nouvelle machine à café à capsules Mijia

Xiaomi a lancé sur le marché européen sa nouvelle machine à café à capsules, baptisée Mijia Capsule Coffee Machine. Selon ixbt.com, l’appareil a d’abord été commercialisé en Allemagne au prix de 105 euros, avec une remise spéciale de 10 % pour les premiers acheteurs. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Cette machine à café est conçue pour utiliser des capsules de café prêtes à l’emploi. Elle évite ainsi aux utilisateurs de mesurer le café moulu ou d’installer des filtres spéciaux. Le processus de préparation est donc considérablement simplifié et permet de gagner du temps.

Fonctionnalités techniques et confort d’utilisation

L’appareil est compatible avec la plupart des capsules courantes de dimensions adaptées, notamment celles en aluminium, en papier et dotées d’une membrane en silicone. Les ingénieurs de Xiaomi ont accordé une attention particulière à la rapidité de fonctionnement : le préchauffage ne prend que 25 secondes, après quoi la préparation du café commence presque immédiatement.

La Mijia Capsule Coffee Machine est équipée d’une pompe intégrée capable de générer une pression de 19 bar. Selon le fabricant, le niveau sonore en fonctionnement n’est que de 55 dBA, ce qui permet de préparer du café sans perturber le calme matinal. L’appareil dispose également d’un réservoir d’eau amovible d’une capacité de 650 ml.

Système de rangement et de commande

Support magnétique pouvant contenir jusqu’à 20 capsules

Possibilité de fixation sur des surfaces métalliques, comme la porte d’un réfrigérateur

Support réglable en hauteur pour des récipients de différentes tailles

Fonction de programmation de deux volumes de boisson

Le support magnétique inhabituel inclus permet de ranger les capsules dans un endroit pratique, comme la porte d’un réfrigérateur, sans occuper d’espace supplémentaire sur le plan de travail. L’utilisateur peut programmer deux volumes de boisson selon ses préférences, puis tous les réglages sont automatiquement appliqués.