Une Ukrainienne ivre qui a mordu un policier expulsée de Pologne

Une ressortissante ukrainienne qui avait troublé l’ordre public en état d’ivresse et agressé physiquement un policier en Pologne sera expulsée du pays. Polsatnews Selon le média Polsatnews, à la suite d’un incident inhabituel survenu dans la ville de Zambrów, un agent des forces de l’ordre a été hospitalisé. L’auteure de l’infraction, quant à elle, a fait l’objet d’une sanction sévère lui interdisant de revenir dans le pays.

« Elle ne voulait pas aller en cellule de dégrisement » : comment les faits se sont-ils déroulés ?

Selon les informations disponibles, une femme de 39 ans, retrouvée ivre et allongée sur un trottoir dans les rues de Zambrów, a été repérée par des policiers. Alors qu’ils tentaient de lui apporter une aide médicale et de l’emmener en cellule de dégrisement, elle a opposé une vive résistance :

Agression et blessure : La femme a insulté les agents, s’est jetée sur eux et a mordu l’un des policiers.

Mesures médicales : Le policier blessé a été immédiatement envoyé dans un hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses par mesure de sécurité.

Détails de l’incident et sanction appliquée

Élément Détails de l’incident et mesures prises Auteure de l’infraction Ressortissante ukrainienne de 39 ans Lieu de l’incident Ville de Zambrów (Pologne) Chefs d’accusation Outrage à un représentant de l’autorité et atteinte à son intégrité physique Peine prévue par la loi Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement Décision prise Au lieu d’une peine pénale expulsion du pays et interdiction d’y revenir

Expulsion du pays au lieu d’une peine de prison

Selon la législation polonaise, l’usage de la force contre un fonctionnaire ou un représentant de l’autorité, ainsi que les insultes à son égard, sont passibles de jusqu’à 3 ans d’emprisonnement. Toutefois, les autorités polonaises ont décidé, plutôt que d’engager une longue procédure judiciaire, d’expulser immédiatement cette Ukrainienne du territoire national et de lui interdire officiellement de revenir en Pologne.

Selon vous, est-il préférable d’expulser directement les citoyens qui troublent l’ordre public et résistent à la police à l’étranger, plutôt que de les condamner à une peine de prison ?

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