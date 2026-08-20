Les smartphones de la gamme Google Pixel 11 sont désormais en vente

Après une semaine de précommandes, Google a officiellement lancé la vente libre de la gamme de smartphones Pixel 11. La nouvelle série comprend quatre modèles principaux : le Pixel 11 standard, le Pixel 11 Pro haut de gamme, le Pixel 11 Pro XL à grand écran et le Pixel 11 Pro Fold pliable. Les nouvelles montres connectées Pixel Watch 5 sont également proposées aux acheteurs. Selon ixbt.com, les prix vont de 900 à 2250 dollars. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

La nouvelle gamme est officiellement commercialisée dans plus de 20 pays et régions du monde, notamment aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, au Japon, en Inde, à Singapour et à Taïwan. Bien que la couverture géographique soit similaire à celle de la série Pixel 10 de l’an dernier, quelques exceptions existent. En particulier, le Pixel 11 Pro Fold pliable ne sera officiellement vendu ni en Tchéquie, ni en Italie, ni en Pologne, ni au Portugal, ni en Espagne.

Prix et options de stockage

Sur le marché américain, le modèle de base Pixel 11 est proposé à partir de 900 dollars dans une configuration avec 12 GB de RAM et 256 GB de stockage interne. La version dotée de 512 GB de stockage flash coûte 1020 dollars. Fait intéressant, bien que le nouveau modèle d’entrée de gamme soit lancé au même prix que le Pixel 10 de l’an dernier, sa capacité de stockage de base a doublé. Ce nouveau gadget devient ainsi un achat nettement plus avantageux que son prédécesseur.

Les autres modèles haut de gamme de la série se distinguent également par leurs capacités techniques et leur politique tarifaire. Selon ixbt.com, le Pixel 11 Pro est proposé à partir de 1100 dollars en version 12/256 GB, tandis que les configurations 16/512 GB et 16 GB / 1 TB coûtent respectivement 1220 et 1450 dollars. Le Pixel 11 Pro XL, doté d’un écran plus grand, commence à 1300 dollars dans sa configuration de base 12/256 GB et atteint 1650 dollars pour sa version la plus chère avec 1 TB de stockage.

Le modèle pliable le plus cher et les prix en Europe

Le Pixel 11 Pro Fold pliable est l’appareil le plus cher de la famille. Sa version 16/256 GB coûte 1900 dollars aux États-Unis, la version 16/512 GB est proposée à 2020 dollars et la configuration haut de gamme avec 1 TB de stockage flash atteint 2250 dollars. Il convient de noter que le modèle Fold de base est commercialisé 100 dollars plus cher que le Pixel 10 Pro Fold de l’an dernier.

Les prix officiels des nouveaux appareils ont également été annoncés sur le marché européen. En Europe, le Pixel 11 est proposé à partir de 1000 euros, le Pixel 11 Pro à partir de 1200 euros et le Pixel 11 Pro XL à partir de 1400 euros. Pour le modèle le plus avancé de la gamme, le Pixel 11 Pro Fold, les acheteurs européens devront débourser au moins 2000 euros.

Les grands opérateurs mobiles américains ont lancé des remises spéciales et des programmes de reprise afin d’attirer les acheteurs. Sous certaines conditions, les utilisateurs pourraient obtenir les appareils Pixel 11 à des prix considérablement réduits, voire presque gratuitement dans certains cas.