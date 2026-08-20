João Cancelo vise la victoire en Ligue des champions avec le FC Barcelone

Le défenseur portugais João Cancelo a parlé de ses émotions et de ses projets après avoir officiellement rejoint le FC Barcelone. Selon les détails du contrat, le joueur a rejoint le club catalan en tant qu’agent libre après avoir résilié d’un commun accord son contrat avec Al-Hilal. Il a signé avec le club un accord de trois ans courant jusqu’en 2029. Goal.com rapporte .

Selon Mundo Deportivo, le joueur a souligné lors de sa conférence de presse de présentation que l’équipe s’était fixé de grandes ambitions. Cancelo n’a notamment pas caché que l’un de ses principaux objectifs était de ramener au musée du FC Barcelone le trophée de la Ligue des champions, que le club n’a plus remporté depuis 2015.

Selon lui, un grand club comme le FC Barcelone doit toujours être prêt à remporter toutes les compétitions. Le joueur a évalué très positivement les capacités de l’équipe, soulignant que l’effectif possédait toutes les qualités nécessaires pour gagner.

La bonne voie vers la victoire

Évoquant l’équilibre entre l’ambiance collective et l’expérience, Cancelo a expliqué que le secret du succès résidait dans le travail quotidien à l’entraînement et l’entraide. Selon lui, les joueurs expérimentés de l’effectif doivent soutenir les jeunes, tandis que ces derniers doivent apprendre auprès des éléments les plus aguerris.

« Je pense que nous sommes sur la bonne voie, car cette équipe possède un immense potentiel et nous ferons tout notre possible pour remporter cette Ligue des champions », — a déclaré le défenseur portugais lors de sa première prise de parole.

La rivalité historique avec le Real Madrid

La conférence de presse a également abordé l’importance des matches contre le Real Madrid . Cancelo a indiqué qu’il ne considérait pas les rencontres face à son grand rival comme une source de pression supplémentaire ou comme des occasions particulières.

Selon lui, chaque adversaire du championnat est tout aussi important et, quelle que soit l’équipe affrontée, il faut se battre pour gagner chaque match. Ces déclarations confiantes de la nouvelle recrue suscitent de grands espoirs chez les supporters du club avant la saison.