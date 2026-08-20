Joe Cole critique vivement le prix fixé par Chelsea

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Joe Cole critique vivement le prix fixé par Chelsea

Le club londonien de Chelsea a fixé à 100 millions de livres sterling le prix du transfert de son joueur Pedro Neto, provoquant une vive polémique dans le monde du football. L’ancien ailier des « Blues », Joe Cole, a qualifié ce montant de « ridicule » et totalement injustifié. Selon lui, les grands clubs européens n’accepteront jamais de dépenser une telle somme pour recruter l’international portugais. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, alors que les rumeurs de transfert autour de Pedro Neto continuent de circuler, la direction de Chelsea réclame un montant largement supérieur à la valeur réelle du joueur sur le marché. Dans un entretien accordé à Paddy Power, Joe Cole a déclaré franchement que la juste valeur du joueur représentait environ la moitié de la somme actuellement demandée.

Le prix du transfert et le facteur saoudien

L’ancien joueur estime qu’aucun spécialiste du football raisonnable ne paierait 100 millions de livres pour Pedro Neto. Même les cadors actuels de la Premier League ne prendraient certainement pas un tel risque. « Manchester City n’aurait pas payé une telle somme pour Pedro Neto », a déclaré Cole.

L’expert n’a toutefois pas exclu que les clubs saoudiens soient capables de répondre à cette exigence. Selon lui, la présence d’investisseurs saoudiens au sein du consortium lié à la direction de Chelsea pourrait expliquer pourquoi le club espère trouver un acheteur en Asie. D’après l’évaluation de Cole, la valeur réelle du joueur se situe entre 50 et 60 millions de livres sterling.

Les qualités du joueur

Malgré ses critiques sévères concernant le prix, Joe Cole a salué le talent de Pedro Neto et son activité sur le terrain. Il a notamment souligné que la polyvalence tactique du joueur constituait une arme importante pour n’importe quel entraîneur.

« Je le respecte énormément en tant que joueur. C’est un véritable combattant qui se bat jusqu’au bout sur le terrain », a déclaré Cole. Il a également reconnu que le joueur pouvait évoluer sur les ailes gauche et droite, voire au poste d’arrière latéral si nécessaire, et qu’il était un joueur expérimenté de Premier League.

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Jahongir Tursunov
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