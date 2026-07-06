La Chine a franchi une nouvelle étape importante dans la création de son réseau mondial d'Internet par satellite. Un nouveau groupe de satellites du projet Qianfan (également connu sous le nom de « Mille voiles ») a été lancé avec succès depuis le cosmodrome commercial de Wenchang, situé sur l'île de Hainan, dans le sud du pays. Ce projet est considéré comme le principal concurrent du système Starlink de la société américaine SpaceX. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le lancement a eu lieu à 21h43 heure locale à l'aide d'un lanceur Long March-8A. Selon ixbt.com, il s'agit du 15e groupe de satellites de cette série, et tous les appareils ont été placés avec succès sur l'orbite prévue. Cette mission s'inscrit pleinement dans les objectifs stratégiques de la Chine en matière d'exploration spatiale et de développement de l'économie numérique.

Avantages de la communication en orbite basse

Le projet Qianfan comprend des dizaines de milliers de satellites de communication opérant en orbite terrestre basse (LEO). Les appareils évoluent à une altitude comprise entre 300 et 2000 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Cette faible altitude permet de réduire considérablement le temps de latence (ping) de transmission du signal par rapport aux satellites géostationnaires traditionnels (situés à 36 000 km d'altitude).

La mission principale du nouveau réseau est de fournir un accès Internet haut débit aux zones où l'infrastructure terrestre est difficile à construire ou économiquement inefficace. Cela inclut les régions montagneuses, les déserts, les îles isolées et les bassins océaniques mondiaux. Pour des pays comme l'Ouzbékistan, enclavés et dotés d'un relief complexe, de telles technologies pourraient jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité des communications à l'avenir.

Concurrence sur le marché mondial

Actuellement, le système Starlink, dirigé par Elon Musk, domine le marché de la distribution Internet depuis l'espace. Il y a plus de 7 000 satellites Starlink actifs en orbite. Avec le projet Qianfan, la Chine cherche à mettre fin à ce monopole et à assurer sa propre indépendance technologique.

Les experts soulignent que l'activité de la Chine dans ce domaine est importante non seulement d'un point de vue commercial, mais aussi pour la sécurité stratégique. Il s'agissait de la 656e mission pour les fusées de la série Long March. Ce chiffre prouve une fois de plus la fiabilité de la technologie spatiale chinoise et l'énorme potentiel du pays en matière de mise en orbite.

À l'avenir, une fois que le réseau Qianfan sera pleinement opérationnel, il devrait offrir une connexion Internet stable et abordable dans le monde entier. Cela contribuera à une baisse des prix sur le marché mondial des télécommunications et propulsera la course technologique vers une nouvelle étape.