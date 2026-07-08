Alvaro Arbeloa en Angleterre : Fulham souhaite recruter trois talents du Real Madrid

Se préparant sérieusement pour la prochaine saison de Premier League, le club de Fulham est sur le point de réaliser des mouvements de transfert inattendus. Le nouvel entraîneur de l'équipe, Alvaro Arbeloa, prévoit d'utiliser ses liens étroits avec son ancien club, le Real Madrid, pour attirer trois joueurs prometteurs dans la plus ancienne équipe de Londres. C'est ce que rapporte Goal.com .

Après avoir signé un contrat de trois ans avec Fulham, le technicien espagnol a commencé à remanier l'effectif en profondeur. Selon Goal.com, le milieu offensif Franco Mastantuono, le latéral Fran Garcia et l'attaquant Gonzalo Garcia figurent en tête de la liste des transferts d'Arbeloa. L'entraîneur a pu se familiariser avec le potentiel de ces joueurs lors de son passage au club madrilène.

La lutte pour les jeunes stars madrilènes

Le transfert le plus médiatisé est sans aucun doute celui de Franco Mastantuono. Le jeune talent suscite actuellement l'intérêt de 12 grands clubs européens. Malgré cela, Arbeloa compte sur ses relations personnelles avec le joueur pour remporter la course à son prêt. Ce transfert pourrait être une étape importante pour Fulham, non seulement pour renforcer l'équipe, mais aussi pour accroître le prestige du club.

Concernant Fran Garcia, la situation semble plus claire. Après que le Real Madrid a finalisé le transfert de Marc Cucurella en provenance de Chelsea, Fran ne semble plus faire partie des plans principaux de l'équipe, ce qui augmente considérablement la probabilité de son transfert vers le club londonien. Bien que l'attaquant Gonzalo Garcia participe actuellement aux stages sous la direction de José Mourinho, son arrivée à Fulham est également attendue avant la fermeture du mercato.

Le prestige d'Arbeloa et une nouvelle ère

Alvaro Arbeloa est arrivé à la tête de Fulham avec les recommandations positives de géants du football tels que Florentino Pérez et José Mourinho. Après avoir pris les rênes du Real Madrid suite au départ de Xabi Alonso, menant l'équipe à la place de vice-champion de La Liga et aux quarts de finale de la Ligue des champions, l'entraîneur doit désormais démontrer son savoir-faire en Premier League.

« C'est un grand honneur pour moi de commencer une nouvelle étape à Fulham, le plus ancien club de Londres. Je suis reconnaissant envers la direction du club pour la confiance qu'ils m'ont témoignée et je suis pleinement conscient de la responsabilité qui m'incombe », a souligné le technicien espagnol lors de sa première interview. Rappelons que la direction du club avait également envisagé des candidats comme Thomas Frank et Kieran McKenna pour remplacer Marco Silva, mais les liens d'Arbeloa avec l'élite européenne ont finalement fait la différence.