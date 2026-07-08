Le Real Madrid prêt à battre le record de transfert pour Michael Olise

Le Real Madrid prévoit un nouveau coup d'éclat sur le marché des transferts. Les rumeurs selon lesquelles le géant espagnol serait prêt à débourser une somme record pour l'attaquant du Bayern Munich, Michael Olise, captivent la communauté du football. Si cet accord se concrétise, il pourrait devenir le transfert le plus cher de l'histoire du football. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, la direction du Real Madrid prépare une offre d'environ 223 millions d'euros pour le talent français de 23 ans. Ce montant devrait battre le record mondial de 222 millions d'euros établi par Neymar en 2017. Le président du club, Florentino Pérez, a l'intention de poursuivre la tradition consistant à réunir les plus grandes stars du football mondial dans une seule équipe.

Ivan Zamorano : "Olise doit être acheté dès demain"

La légende du Real Madrid, l'ancien attaquant chilien Ivan Zamorano, a exprimé son soutien total à ce transfert dans une interview accordée à Marca. Selon lui, Michael Olise est le candidat idéal pour faire passer le potentiel offensif de l'équipe à un niveau supérieur. Zamorano a souligné la nécessité de former un trio offensif redoutable.

"Je recruterais Olise dès demain ! S'il joue aux côtés de Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, l'équipe deviendra une force imparable. Il est également nécessaire de renforcer l'effectif au milieu de terrain avec des joueurs comme Enzo Fernández. Nous avons d'excellents défenseurs, donc avec ces transferts, nous deviendrons une équipe parfaite", déclare l'attaquant légendaire.

Michael Olise a déjà fait ses preuves cette saison avec le Bayern Munich. Depuis son départ de Crystal Palace pour l'Allemagne, il est rapidement devenu l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe. Ses qualités polyvalentes et sa capacité à jouer à plusieurs postes en attaque offriront des options supplémentaires au staff technique du Real Madrid.

Équilibre et défis futurs

Bien que Zamorano soit optimiste quant à l'avenir du club, il a également évoqué les problèmes rencontrés par l'équipe lors des derniers matchs. Selon lui, ne compter que sur des attaquants vedettes pourrait ne pas donner les résultats escomptés. Certaines difficultés lors de la saison 2025-2026 ont montré l'importance de maintenir l'équilibre dans l'équipe.

"Nous avons deux attaquants de classe mondiale et l'équipe doit être construite autour d'eux. Cependant, la saison dernière, un déséquilibre était visible entre l'attaque, le milieu de terrain et la défense. Nous ne devons pas nous reposer uniquement sur le talent de 'monstres' comme Vinícius Júnior et Kylian Mbappé. L'équipe doit agir de manière unie et cohérente de l'attaque à la défense", a ajouté l'ancien joueur.

Actuellement, la direction du Real Madrid étudie les aspects financiers de ce transfert et la position du Bayern Munich. Si l'accord est conclu avec succès, Michael Olise deviendra une pièce maîtresse du nouveau projet 'Galacticos' de Madrid. Pour les fans de football, suivre une telle équipe étoilée en Ligue des champions est toujours un plaisir.