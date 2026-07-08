Luis Castro défend Cristiano Ronaldo : qui est responsable de la défaite du Portugal ?

Le rêve d'un titre mondial s'est achevé pour Cristiano Ronaldo, légende vivante du football. Après la défaite en huitièmes de finale contre l'Espagne à Dallas, l'attaquant de 41 ans a quitté le terrain en larmes. Alors que le capitaine de l'équipe fait l'objet de critiques après cet échec, son ancien entraîneur Luis Castro a pris sa défense. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée au journal Arriyadiyah, l'ancien entraîneur d'Al-Nassr, Luis Castro, a souligné qu'il était injuste de blâmer uniquement Ronaldo pour l'élimination du Portugal. Selon lui, toute l'équipe est responsable de la défaite et se concentrer sur un seul individu est une mauvaise stratégie.

"Je n'évalue pas les joueurs individuellement, la valeur d'une équipe réside dans l'unité du groupe. Ce jour-là, ce n'est pas un seul joueur, mais tout le Portugal qui a perdu", a noté le technicien. Selon Goal.com, Castro ne partage pas l'avis selon lequel les mouvements de Ronaldo sur le terrain ont gêné l'équipe de Roberto Martínez.

Erreur défensive et dernières minutes

En évoquant le but encaissé dans les dernières minutes du match, Luis Castro a souligné que l'erreur principale a été commise par le défenseur Rúben Dias. Selon lui, alors que le Portugal se préparait pour les prolongations, l'Espagne a intensifié son attaque et a profité d'un espace dans la ligne défensive.

"L'Espagne a poussé plus de joueurs vers l'avant pour gagner dans le temps réglementaire. Dans une situation, l'un des défenseurs centraux du Portugal a quitté sa position, créant un espace libre pour le joueur adverse Mikel Merino. En conséquence, il a marqué", explique Castro.

La vérité derrière les chiffres

Bien que l'entraîneur défende Ronaldo, les statistiques montrent une baisse de forme physique de l'attaquant légendaire. Durant le tournoi, il a réussi à marquer trois buts, mais son efficacité dans le jeu ouvert a considérablement diminué. Selon les données, Ronaldo est devenu le seul attaquant à avoir joué plus de 500 minutes lors des deux dernières Coupes du Monde sans réussir un seul dribble.

Malgré cela, Cristiano Ronaldo a rappelé dans son interview sa place dans l'histoire du football portugais. Il a exprimé sa tristesse face à la défaite, mais a souligné que ses succès avec l'équipe nationale, notamment le titre de champion d'Europe 2016, ont pour lui une importance égale à celle de la Coupe du Monde.

"J'ai tout donné et fait de mon mieux. C'était mon dernier Mondial. Il est temps de me reposer en famille et de réfléchir à l'avenir. N'oubliez pas qu'avant Cristiano, le Portugal n'avait rien gagné", a conclu la star de 41 ans.