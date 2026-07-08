Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a accordé une interview approfondie à la célèbre publication suisse Die Weltwoche . Le représentant du Kremlin y a révélé les conditions pour mettre fin au conflit en Ukraine, tout en abordant les relations russo-américaines, le risque de guerre nucléaire et l'avenir de l'architecture de sécurité européenne. Zamin.uz a rassemblé les thèses les plus importantes de cette interview retentissante.

Le conflit peut finir en un jour : quelle est la condition principale ?

Peskov a souligné que le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait arrêter la guerre dès le lendemain. Pour cela, une seule décision politique est requise de la part de Kiev :

"Il doit retirer ses forces du Donbass — des territoires qui appartiennent désormais à la Russie — et reconnaître la situation telle qu'elle est devenue de facto et de jure. Le lendemain, la guerre s'arrêtera."

Le représentant du Kremlin a rappelé que Zelensky avait promis au peuple, lors de sa campagne électorale, d'arrêter les combats, et qu'il a toujours la possibilité de prendre cette décision responsable.

La position politique fondamentale du Kremlin

Dans l'interview, les problèmes mondiaux et l'approche de la Russie ont été exprimés comme suit :

Sujet Position et évaluation du Kremlin Relations avec les États-Unis Relations actuelles au niveau "zéro", mais les représentants des deux pays agissent de manière suffisamment rationnelle pour ne pas rompre complètement le dialogue. Le facteur Donald Trump La position de Trump, qui consiste à résoudre les problèmes par le dialogue, plaît à Moscou. Même sans accord complet, il est jugé important de se parler. Armes nucléaires Il n'est pas nécessaire de les utiliser. Elles ne peuvent être utilisées que "en cas de menace directe pour l'existence de l'État russe" . Situation sur le front L'économie et le système russes se sont adaptés aux conditions de guerre. Après Konstantinovka, les prochaines cibles sont les villes de Kramatorsk et Slaviansk.

Avertissement à l'Europe : "C'est la plus grande erreur de l'histoire"

Dmitri Peskov a critiqué l'implication des pays occidentaux dans le conflit, affirmant qu'il ne s'agit pas seulement d'une aide financière, mais d'une "guerre à grande échelle" menée par la fourniture de données satellites, d'armes et de conseillers militaires.

Selon lui, le fait que l'Union européenne se transforme en bloc militaro-économique et pense pouvoir "vaincre stratégiquement" la Russie est la plus grande erreur de l'histoire.

"La Russie n'est pas une source de menace pour l'Europe. Mais nos préoccupations doivent être écoutées. Si l'Europe n'y prête pas attention, de gros problèmes surviendront. Essayez de rétablir le dialogue avec la Russie le plus rapidement possible", a conseillé Peskov.

Le porte-parole du Kremlin prédit une période de confrontation très dure à venir. Ensuite, une nouvelle génération de politiciens de grande envergure, comme Charles de Gaulle et Helmut Kohl, apparaîtra sur la scène européenne, et le retour à la table des négociations sera inévitable pour créer une nouvelle architecture de sécurité.