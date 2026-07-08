Journaliste égyptien : « Notre équipe nationale a écrit l'histoire »

L'équipe nationale d'Égypte a perdu 2-3 contre l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Le représentant africain menait au score jusqu'à la 79e minute, mais a encaissé trois buts consécutifs dans les dernières minutes.

L'agent de l'équipe nationale d'Égypte, Exib Radjab, a souligné qu'il fallait être fier de la performance de l'équipe après cette défaite.

L'Égypte était très proche de l'exploit

Lors du match des huitièmes de finale, l'Égypte a opposé une résistance bien plus forte que prévu au champion du monde en titre, l'Argentine.

L'équipe a mené au score jusqu'à la 79e minute et était sur le point de réaliser l'une des plus grandes sensations du tournoi.

« Personne ne s'attendait à un tel match »

Selon Exib Radjab, l'équipe nationale d'Égypte a montré son plein potentiel lors de ce match.

« À mon avis, personne ne s'attendait à une performance aussi réussie de la part de l'Égypte. Le monde entier a vu que nous étions très proches d'éliminer le champion du monde en titre et l'équipe où joue l'un des plus grands footballeurs de l'histoire », a déclaré Radjab.

Il n'a pas parlé des situations controversées

Après le match Argentine - Égypte, diverses discussions ont émergé concernant l'arbitrage et certains épisodes.

Cependant, Radjab a préféré ne pas aborder cette question.

« Malheureusement, cela ne s'est pas concrétisé. Je ne veux pas parler de certaines situations controversées », a-t-il déclaré.

« Nous devons en être fiers »

Radjab a souligné que l'équipe nationale d'Égypte a participé dignement au Mondial.

« L'équipe nationale d'Égypte a écrit l'histoire, nous devons en être fiers », a-t-il ajouté.

Bien que l'Égypte ait quitté la compétition, le match contre l'Argentine restera dans les mémoires comme un exemple de caractère, de courage et de résistance historique pour les Africains.