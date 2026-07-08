Patrice Evra sur Michael Olise : « Son calme est son plus grand atout »

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Patrice Evra sur Michael Olise : « Son calme est son plus grand atout »

La jeune star du Bayern Munich et de l'équipe de France, Michael Olise, continue d'impressionner le monde du football. Se distinguant par ses mouvements atypiques et son sang-froid sur le terrain, l'ailier a attiré l'attention non seulement des fans, mais aussi d'anciennes légendes du football. L'ex-défenseur français Patrice Evra a salué le style de jeu du jeune talent, soulignant que son avenir est brillant. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Goal.com, Patrice Evra a expliqué que le style « nonchalant » de Michael Olise est en réalité son point fort. Alors que beaucoup y voient un manque de sérieux ou un excès de décontraction, Evra estime que cette qualité témoigne de la maîtrise totale du joueur sur la situation. Selon lui, les meilleurs joueurs parviennent à rendre les choses difficiles très simples.

Le chemin vers le statut de star

La carrière de Michael Olise a connu une ascension fulgurante. Joueur à Reading en Championship anglais en 2021, il s'est révélé en Premier League avec Crystal Palace avant de rejoindre un géant comme le Bayern Munich. Lors de la saison 2025-26, il a disputé 52 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 20 buts et délivrant 20 passes décisives. Ces statistiques font de lui l'un des attaquants les plus dangereux au monde.

« Je ne suis pas surpris par le jeu de Michael Olise, car je le suis depuis longtemps. Tout le monde voit son talent, mais c'est sa maturité qui me plaît le plus. Il ne se précipite jamais. Même dans les situations où il n'y a pas de temps, il agit comme s'il en avait beaucoup », a souligné Patrice Evra. Selon lui, le joueur de 24 ans entre actuellement dans la fleur de l'âge.

Actuellement, Michael Olise lutte pour la gloire mondiale avec l'équipe de France aux côtés de stars comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Sa créativité sur le terrain et sa capacité à travailler pour l'équipe en ont fait un élément indispensable du groupe de Didier Deschamps. Selon Evra, si le joueur maintient sa soif de victoire, la France aura un leader fort pour de nombreuses années.

Intérêt du Real Madrid et records de transfert

L'excellente forme d'Olise a attiré l'attention d'autres géants européens, notamment le Real Madrid. Il se dit que Florentino Pérez serait prêt à débourser une somme record de 223 millions d'euros pour recruter ce « galactique ». De telles sommes astronomiques imposent naturellement une immense responsabilité au joueur.

L'histoire du football a connu de nombreuses étoiles qui ont brillé brièvement avant de s'éteindre. Cependant, la régularité et l'approche professionnelle actuelles de Michael Olise suggèrent qu'il restera au sommet pendant longtemps. Pour l'instant, il vise à conquérir de nouveaux sommets avec le Bayern Munich et l'équipe de France.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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