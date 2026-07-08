L'attaquant de l'équipe d'Angleterre et du Bayern Munich, Harry Kane, continue de consolider sa position comme l'un des attaquants les plus dangereux du football mondial. Avec ses performances prolifiques lors de la Coupe du Monde 2026, il impressionne non seulement les supporters, mais aussi d'anciennes stars du ballon rond. Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien défenseur de l'équipe d'Angleterre, Des Walker, a souligné qu'il est presque impossible d'arrêter un attaquant comme Kane. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Walker, pour neutraliser Harry Kane sur le terrain aujourd'hui, les défenseurs doivent recourir à des mesures extrêmes. « La seule façon de l'arrêter est de jouer plus dur contre lui, de lui donner des coups. Parce qu'il ne se gênera pas pour faire de même avec vous », a déclaré l'ancien défenseur sur un ton humoristique mais sérieux. Selon lui, Kane n'est pas seulement un buteur, mais un joueur universel qui apporte une valeur ajoutée à son équipe à chaque minute du match.

Succès en Allemagne et fin de la malédiction des trophées

Le transfert de Harry Kane de Tottenham vers le géant allemand a ouvert un nouveau chapitre dans sa carrière. Après des années passées à Londres sans remporter le moindre trophée majeur, l'attaquant a réussi à briser cette « malédiction » avec le Bayern Munich. Le joueur de 32 ans est désormais double champion de Bundesliga. Au cours de son passage en Allemagne, il a non seulement atteint des sommets collectifs, mais a également battu ses records personnels.

Selon les statistiques, Kane a marqué 146 buts en 147 apparitions sous le maillot du Bayern. Rien que la saison dernière, il a fait trembler les filets adverses à 61 reprises, battant son propre record personnel. Une telle constance prouve une fois de plus qu'il est l'un des meilleurs buteurs du monde. Son style de jeu est comparé à celui de légendes comme Alan Shearer et Ian Wright.

Leadership en Coupe du Monde

Lors de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Amérique du Nord, Harry Kane a mené l'équipe d'Angleterre jusqu'aux quarts de finale. Lors du match dramatique contre le Mexique, remporté 3-2, il a une fois de plus fait parler la poudre. Dans ce tournoi, il a déjà inscrit 6 buts, portant son total en sélection à 85 réalisations.

Kane est sur le point de battre des records non seulement par ses buts, mais aussi par son expérience sur le terrain. Il ne lui manque que 6 sélections pour battre le record de Peter Shilton du nombre de matchs joués en équipe nationale. Si l'Angleterre remporte ce tournoi, le statut de Kane comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football sera incontestablement consolidé.

Les experts soulignent que la plus grande force de Harry Kane est sa confiance en lui. Il peut rester discret jusqu'à la 90e minute, mais personne, ni lui ni ses coéquipiers, ne doute qu'il marquera dans les dernières secondes. C'est précisément cette qualité qui le distingue des autres attaquants et qui sert de gage de succès à l'équipe d'Angleterre.