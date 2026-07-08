Une scène du dessin animé « Voyage en Occident » recréée au-dessus d'un précipice de 1000 mètres

Dans le complexe touristique de la montagne Beidi, dans la province chinoise du Guangxi, les spectateurs ont assisté à un spectacle époustouflant. Des acrobates professionnels, incarnant les personnages de la célèbre œuvre « Voyage en Occident » (Journey to the West), ont réalisé une performance sur une corde tendue au-dessus d'un précipice de mille mètres de haut.

La scène mettait en scène le moine Xuanzang de la dynastie Tang et ses trois disciples. En gardant l'équilibre au-dessus du ravin vertigineux, les acrobates ont offert aux spectateurs une expérience inoubliable.

Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont accumulé des millions de vues en peu de temps. Si de nombreux utilisateurs ont cru que ces images avaient été créées par intelligence artificielle, d'autres ont salué cette performance comme un exemple éclatant de l'habileté et du courage des acrobates.

Cependant, l'administration de la montagne Beidi a confirmé que le spectacle était tout à fait réel. Selon eux, la performance est présentée quatre fois par jour par des artistes professionnels. Pour des raisons de sécurité, les touristes ne sont pas autorisés à participer à cette démonstration.

Ce spectacle suscite aujourd'hui un grand intérêt en tant que l'une des attractions touristiques les plus insolites et spectaculaires de Chine.