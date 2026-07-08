José Mourinho de retour au Real Madrid : Mbappé et Bellingham prêts pour une nouvelle ère

Le Real Madrid est sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. L'ancien entraîneur du club, José Mourinho, surnommé « The Special One » dans le monde du football, est de retour au Santiago Bernabéu. Le second mandat du technicien portugais à la tête des Merengues suscite de vives discussions, non seulement parmi les supporters, mais aussi chez les experts. Cette décision de Florentino Pérez s'inscrit dans une stratégie visant à ramener le club au sommet de l'Europe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'ancien international portugais Jorge Andrade a salué le retour de Mourinho dans une interview accordée au journal AS. Selon lui, l'entraîneur de 63 ans traverse la période la plus expérimentée et la plus équilibrée de sa carrière. Andrade a décrit Mourinho non seulement comme un coach, mais comme une véritable « star » et un mentor pour les jeunes techniciens. Cette nomination devrait servir de catalyseur pour le club madrilène, resté sans trophée la saison dernière.

Travailler avec des stars et nouvelles tactiques

Le retour de Mourinho à Madrid est étroitement lié à l'avenir de stars mondiales comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham. La collaboration avec l'attaquant français Kylian Mbappé suscite particulièrement l'intérêt. Selon Goal.com, Mourinho a pour objectif d'insuffler au Real Madrid l'esprit de vainqueur que Mbappé possède en équipe nationale. La discipline tactique et la détermination du coach pourraient encore accroître l'efficacité offensive de Mbappé.

Jude Bellingham, autre leader de l'équipe, a également exprimé un avis positif sur le nouvel entraîneur. Le milieu de terrain anglais considère José Mourinho comme un technicien de classe mondiale et se réjouit de l'arrivée de personnalités ayant une expérience de la gagne. Avec l'arrivée de Mourinho, des changements s'opèrent dans la politique de transfert du club : l'accent est désormais mis sur des joueurs expérimentés capables d'apporter des résultats immédiats plutôt que sur des projets à long terme.

Jorge Andrade souligne que le style de communication de Mourinho avec la presse et les supporters, ainsi que son attitude, ont constitué l'une des plus grandes victoires de la campagne électorale de Florentino Pérez. « Il est une source d'inspiration pour les entraîneurs. José travaille avec plus de plaisir qu'à son premier passage à Madrid (2010-2013), car il est désormais beaucoup plus expérimenté », déclare Andrade.

La Ligue des champions, l'objectif principal

Pour le Real Madrid, la Ligue des champions a toujours été le trophée le plus important. Après la déception de la saison dernière, la mission de remporter cette compétition est confiée à Mourinho. Les experts sont convaincus que la capacité de l'entraîneur à rétablir l'équilibre entre la défense et l'attaque fera du club madrilène la meilleure équipe du continent.

Les principales attentes liées au retour de Mourinho sont les suivantes :

Rétablir une discipline stricte et une mentalité de vainqueur au sein de l'équipe ;

Exploiter au maximum le potentiel de Kylian Mbappé et de Jude Bellingham ;

Ramener la coupe de la Ligue des champions à Madrid à court terme ;

Attirer des stars expérimentées et prêtes à l'emploi sur le marché des transferts.

En conclusion, on peut dire que la deuxième mission de José Mourinho marque le début d'une nouvelle ère pour le Real Madrid. En profitant de sa « chance en or », le technicien portugais tentera de ramener Madrid au centre de la planète football.