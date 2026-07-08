L'ancien dirigeant d'OpenAI Kevin Weil rejoint la course à l'espace : Stoke Space franchit une nouvelle étape

Kevin Weil, un cadre de haut niveau doté d'une vaste expérience dans le domaine de l'IA et des réseaux sociaux, revient dans le secteur des technologies spatiales. Ayant occupé des postes à responsabilité chez des géants comme Twitter, Meta et OpenAI, Weil a rejoint le conseil d'administration de la startup Stoke Space, basée à Seattle. Cette décision témoigne de la volonté de la startup de renforcer sa position face à des leaders industriels comme SpaceX. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Stoke Space travaille actuellement au développement de la fusée Nova, entièrement réutilisable. Selon TechCrunch, Kevin Weil a été non seulement un investisseur pour le fondateur de l'entreprise, Andy Lapsa, mais aussi un mentor dans l'écosystème de la Silicon Valley. Lorsque Lapsa est passé de l'ingénierie à l'entrepreneuriat, c'est Weil qui l'a aidé à lever des fonds et à établir des relations stratégiques.

Un nouveau concurrent dans la course à l'espace

Actuellement, SpaceX, dirigé par Elon Musk, domine le marché du transport spatial. Cependant, la solution proposée par Stoke Space se distingue par sa capacité de réutilisation totale. Alors même que Blue Origin, fondée par Jeff Bezos, avance prudemment dans ce domaine, Stoke Space se concentre sur la création de technologies résistantes aux températures extrêmes lors de la rentrée atmosphérique.

Selon les informations, Stoke Space a réussi à lever 1,34 milliard de dollars jusqu'à présent. Une part importante, soit 510 millions de dollars, provient du cycle de financement de série D réalisé en 2025. L'arrivée officielle de Kevin Weil à la direction devrait accélérer encore davantage la croissance de l'entreprise.

Le lien entre OpenAI et les technologies spatiales

Jusqu'à récemment, Kevin Weil occupait le poste de directeur produit (CPO) chez OpenAI. Sa nouvelle nomination a suscité diverses spéculations parmi les experts du secteur. Des rumeurs circulaient notamment sur le fait que le patron d'OpenAI, Sam Altman, aurait envisagé d'investir dans Stoke Space l'année dernière. Bien que la direction de l'entreprise n'ait pas commenté, l'arrivée de Weil pourrait renforcer les ponts de collaboration entre l'IA et l'industrie spatiale.

Stoke Space prévoit également de construire des centres de données (data-centers) dans l'espace à l'avenir. Ces centres, alimentés par l'énergie solaire et exempts des contraintes politiques terrestres, ne seront viables que si l'utilisation des fusées devient moins coûteuse et plus fréquente. L'expérience de Kevin Weil en tant que président de Planet Labs et ses relations avec le ministère de la Défense des États-Unis seront cruciales pour mener à bien ces projets complexes.

Aujourd'hui, le marché mondial fait face à une pénurie de fusées pour les lancements spatiaux. Si Stoke Space réussit les tests de sa fusée Nova, elle ne sera pas seulement un concurrent digne de SpaceX, mais marquera également le début d'une nouvelle ère dans la communication par satellite mondiale et la logistique militaire.