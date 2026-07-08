Wojciech Szczęsny sur sa terrible blessure : Je ressens de la douleur après chaque arrêt

Le gardien de but du FC Barcelone, Wojciech Szczęsny, a révélé des vérités inattendues et douloureuses sur sa carrière. Le portier polonais a confié qu'il effectue chaque arrêt avec une intense souffrance physique depuis plus de dix ans. Cette situation est liée à une grave blessure subie durant ses jeunes années au club londonien d'Arsenal. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, un incident malheureux survenu en 2008 dans la salle d'entraînement d'Arsenal a causé la fracture des deux bras de Szczęsny. Depuis lors, bien qu'il ait joué pour des clubs prestigieux comme la Roma et la Juventus, des douleurs chroniques ne l'ont jamais quitté. Le gardien souligne que ce sont précisément ces tourments physiques qui ont motivé sa décision de prendre sa retraite après l'Euro 2024.

Difficultés dans la vie quotidienne

Lors d'une discussion avec son ancien coéquipier Grzegorz Krychowiak, Szczęsny a raconté combien les entraînements et les matchs avec Barcelone lui coûtent cher. « Attraper le ballon sans douleur est impossible pour moi. Je ne me souviens pas d'avoir repoussé un tir sans rien ressentir au cours de ma carrière. Je me suis simplement habitué à cette sensation désagréable », déclare le gardien expérimenté.

Il s'avère que les douleurs ne se limitent pas au terrain. Après les entraînements, l'inflammation et la fatigue dans ses mains deviennent si intenses qu'il est même impossible d'effectuer des tâches ménagères simples. Szczęsny a admis qu'il ne peut parfois pas retirer ses gants sans aide.

« Parfois, je n'arrive pas à défaire la bande Velcro de mes gants tout seul et je suis obligé de demander de l'aide. Je ne peux même pas tenir une bouteille d'eau ou je n'ai pas la force d'en ouvrir le bouchon. Il faut au moins une heure pour que mes mains récupèrent », a-t-il ajouté.

Pression mentale et relations familiales

Outre les souffrances physiques, Wojciech Szczęsny a évoqué ses relations complexes avec son père, l'ancien gardien professionnel Maciej Szczęsny. Selon lui, son enfance a été marquée par la peur du retour de son père à la maison, ce qui n'a pas manqué d'affecter son état psychologique.

Rappelons qu'après la grave blessure du gardien titulaire du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen, la direction catalane a convaincu Szczęsny de sortir de sa retraite. Actuellement, il continue de retrouver sa forme physique sous les ordres de Hansi Flick pour aider l'équipe, mais chaque action réussie cache une immense résilience physique.