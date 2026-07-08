L'application WeWard, soutenue par Venus Williams, incite les utilisateurs à marcher

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L'application WeWard, soutenue par Venus Williams, incite les utilisateurs à marcher

À une époque où les technologies modernes rivent les gens à leurs écrans, la startup française WeWard propose une approche radicalement différente. Cette plateforme, qui encourage la marche, a lancé une nouvelle fonctionnalité appelée « Walking Mode ». Désormais, les utilisateurs peuvent restreindre l'accès à leurs applications préférées tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif de pas quotidien. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Selon TechCrunch, cette fonctionnalité vise à la fois à augmenter l'activité physique et à réduire la dépendance au smartphone (temps d'écran). Par exemple, un utilisateur peut bloquer des applications comme TikTok ou Instagram et configurer l'accès pour qu'il ne soit rétabli qu'après avoir effectué 3 000 ou 5 000 pas. Cela encourage à privilégier une activité bénéfique pour la santé plutôt que de perdre du temps sur les réseaux sociaux.

Mode de vie sain et hygiène numérique

Jusqu'à présent, l'application WeWard récompensait les utilisateurs pour chaque pas effectué avec une monnaie interne appelée « Wards ». Ces fonds virtuels peuvent ensuite être échangés contre de l'argent réel, des cartes-cadeaux ou reversés à des œuvres caritatives. Le nouveau système de restriction renforce encore davantage les éléments de gamification de l'application.

Financé par la star du tennis Venus Williams, ce projet compte aujourd'hui plus de 30 millions d'utilisateurs dans 29 pays. Selon les données de l'entreprise, l'utilisation de l'application a augmenté le temps de marche des utilisateurs de 25 % en moyenne. Cet indicateur est particulièrement important à notre époque, où la sédentarité est très répandue.

Sécurité des données et modèle économique

Bien que de nombreuses applications similaires génèrent des revenus en vendant les données personnelles des utilisateurs, WeWard affirme ne pas vendre ces informations à des tiers. La plateforme finance ses activités via les sources suivantes :

  • Achats intégrés ;
  • Marketing d'affiliation (programmes de partenariat) ;
  • Abonnements premium ;
  • Publicité.
Selon Yves Benchimol, l'un des fondateurs de la startup, les produits technologiques de nouvelle génération ne devraient pas chercher à capter l'attention de l'utilisateur le plus longtemps possible, mais plutôt à favoriser des habitudes saines dans la vie réelle. Les utilisateurs de WeWard ne passent que quelques minutes par jour sur l'application, le reste du temps, ils sont en mouvement.

De telles solutions sont également pertinentes pour les utilisateurs en Ouzbékistan. Alors que l'intérêt pour les plateformes promouvant un mode de vie sain augmente dans notre pays, encourager la marche en limitant l'accès aux réseaux sociaux pourrait s'avérer une méthode efficace. Pour l'instant, l'application continue de s'étendre activement sur les marchés internationaux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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