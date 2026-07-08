L'équipe nationale du Brésil, éliminée plus tôt que prévu de la Coupe du Monde 2026, n'est pas rentrée au pays avec son effectif au complet.

Selon le journal Folha de S.Paulo, seul un joueur — le défenseur de Flamengo, Danilo Luis da Silva — a pris la direction du Brésil.

26 joueurs ont été immédiatement libérés par l'équipe

Le Brésil a quitté la Coupe du Monde prématurément après une défaite 1-2 contre la Norvège en huitièmes de finale.

Selon la source, après cette défaite, les 26 joueurs de l'équipe nationale ont été immédiatement libérés de leurs obligations.

La plupart des joueurs se sont envolés vers d'autres pays

Il est noté que la quasi-totalité des joueurs a préféré se rendre dans d'autres pays plutôt qu'au Brésil.

Ils devraient y passer leurs vacances ou rejoindre leurs clubs respectifs pour entamer la préparation de la nouvelle saison.

Ancelotti s'est envolé pour le Canada

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, serait également parti pour le Canada un jour après la défaite.

Selon les informations, le technicien italien y possède une résidence familiale.

Le pire résultat du XXIe siècle

La défaite contre la Norvège a été un coup dur pour le Brésil.

En étant éliminé en huitièmes de finale, le Brésil a enregistré son pire résultat en Coupe du Monde au XXIe siècle.

Pour le football brésilien, ce résultat n'est pas seulement une défaite sportive, mais soulève également de sérieuses questions sur l'avenir de la sélection.