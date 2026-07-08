Le Brésil rentre au pays avec un seul joueur après la Coupe du Monde 2026

·91·Sport
Le Brésil rentre au pays avec un seul joueur après la Coupe du Monde 2026

L'équipe nationale du Brésil, éliminée plus tôt que prévu de la Coupe du Monde 2026, n'est pas rentrée au pays avec son effectif au complet.

Selon le journal Folha de S.Paulo, seul un joueur — le défenseur de Flamengo, Danilo Luis da Silva — a pris la direction du Brésil.

26 joueurs ont été immédiatement libérés par l'équipe

Le Brésil a quitté la Coupe du Monde prématurément après une défaite 1-2 contre la Norvège en huitièmes de finale.

Selon la source, après cette défaite, les 26 joueurs de l'équipe nationale ont été immédiatement libérés de leurs obligations.

La plupart des joueurs se sont envolés vers d'autres pays

Il est noté que la quasi-totalité des joueurs a préféré se rendre dans d'autres pays plutôt qu'au Brésil.

Ils devraient y passer leurs vacances ou rejoindre leurs clubs respectifs pour entamer la préparation de la nouvelle saison.

Ancelotti s'est envolé pour le Canada

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, serait également parti pour le Canada un jour après la défaite.

Selon les informations, le technicien italien y possède une résidence familiale.

Le pire résultat du XXIe siècle

La défaite contre la Norvège a été un coup dur pour le Brésil.

En étant éliminé en huitièmes de finale, le Brésil a enregistré son pire résultat en Coupe du Monde au XXIe siècle.

Pour le football brésilien, ce résultat n'est pas seulement une défaite sportive, mais soulève également de sérieuses questions sur l'avenir de la sélection.

BrésilNorvègeCarlo AncelottiCanadaFlamengo
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le talent de Manchester City qui a perdu sa place face à Husanov quitte le clubLe talent de Manchester City qui a perdu sa place face à Husanov quitte le clubAujourd'hui, 19:26Le Real Madrid prépare un nouveau contrat pour Jude BellinghamLe Real Madrid prépare un nouveau contrat pour Jude BellinghamAujourd'hui, 18:32Wojciech Szczęsny sur sa terrible blessure : Je ressens de la douleur après chaque arrêtWojciech Szczęsny sur sa terrible blessure : Je ressens de la douleur après chaque arrêtAujourd'hui, 18:13José Mourinho de retour au Real Madrid : Mbappé et Bellingham prêts pour une nouvelle èreJosé Mourinho de retour au Real Madrid : Mbappé et Bellingham prêts pour une nouvelle èreAujourd'hui, 17:30Alvaro Arbeloa en Angleterre : Fulham souhaite recruter trois talents du Real MadridAlvaro Arbeloa en Angleterre : Fulham souhaite recruter trois talents du Real MadridAujourd'hui, 17:18Le Dinamo recrute un ailier guinéenLe Dinamo recrute un ailier guinéenAujourd'hui, 17:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan