Le Real Madrid prépare un nouveau contrat pour Jude Bellingham

Le Real Madrid prévoit de prolonger l'accord actuel avec le milieu de terrain Jude Bellingham.

Selon TEAMtalk, les Madrilènes ont l'intention d'offrir au joueur anglais un nouveau contrat à long terme. Son salaire pourrait également être considérablement augmenté.

Les performances de Bellingham ont convaincu la direction

Selon la source, la direction du Real Madrid est satisfaite de la régularité de Bellingham la saison dernière et de ses prestations lors des compétitions internationales.

C'est pourquoi le club le considère comme l'une des figures centrales du futur de l'équipe et est prêt à améliorer son contrat.

Le salaire pourrait atteindre 24,3 millions d'euros

Il est rapporté que les Madrilènes sont prêts à faire passer le salaire annuel de Bellingham de 18,2 millions d'euros à 24,3 millions d'euros.

Si l'accord est conclu, le joueur de 23 ans pourrait devenir l'un des footballeurs les mieux payés de l'effectif du Real Madrid.

Résultats de la saison dernière

Bellingham a disputé 40 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière.

Lors de ces rencontres, le milieu de terrain a enregistré :

8 buts ;

5 passes décisives.

Ces statistiques ont démontré non seulement son activité au milieu de terrain, mais aussi son efficacité offensive.

Contrat actuel jusqu'en 2029

Actuellement, le contrat de Jude Bellingham avec le Real Madrid court jusqu'au milieu de l'année 2029.

Néanmoins, le club madrilène souhaite le conserver plus longtemps et renforcer son statut au sein de l'équipe. Ces mouvements autour de Bellingham montrent que le Real Madrid veut construire son projet futur autour de jeunes stars comme lui.