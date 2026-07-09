Le FC Barcelone renforce son attaque : une offre officielle envoyée pour Karim Adeyemi

Le club espagnol du FC Barcelone a commencé ses efforts pour renforcer sérieusement son effectif avant le mercato estival. Les Catalans ont soumis une offre officielle pour le transfert de l'ailier talentueux du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Cette démarche fait partie des plans stratégiques du club pour accroître son potentiel offensif. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations de Sky Sport, le joueur de 24 ans, membre de l'équipe nationale d'Allemagne, n'a pas réussi à trouver un accord pour prolonger son contrat avec le Borussia Dortmund et a fait part à la direction du club de son souhait de partir. Selon les rapports, un accord verbal a été conclu entre le joueur et le FC Barcelone concernant un contrat à long terme. Désormais, toute l'attention est portée sur le montant final de l'indemnité de transfert entre les clubs.

Le facteur Hans-Dieter Flick et les détails du transfert

Le rôle de l'entraîneur du FC Barcelone, Hans-Dieter Flick, est incomparable dans la réalisation de ce transfert. Flick a travaillé avec Karim Adeyemi lors de son passage à la tête de l'équipe nationale d'Allemagne et connaît parfaitement ses capacités. L'entraîneur est convaincu que la vitesse élevée et le style de jeu vertical du joueur s'intègrent parfaitement à ses schémas tactiques, notamment dans son système basé sur un pressing haut.

Le Borussia Dortmund évalue sa star à environ 40 millions d'euros. Le club allemand est enclin à vendre le joueur lors de ce mercato pour éviter de le laisser partir gratuitement ou à bas prix l'année prochaine. Le célèbre agent Jorge Mendes participe également activement au processus de transfert, lui qui avait déjà proposé son client au club catalan à plusieurs reprises.

Les prochains plans du club

Karim Adeyemi devrait évoluer aux côtés de stars comme Lamine Yamal et Raphinha dans l'attaque du FC Barcelone. Sa capacité à jouer sur les deux ailes ainsi qu'en pointe offre des options supplémentaires au staff technique. Selon Goal.com, ce transfert ne gêne pas les autres plans du club.

Le célèbre insider Fabrizio Romano souligne que l'arrivée d'Adeyemi ne mettra pas fin au processus de recherche d'un avant-centre pour le FC Barcelone. Le club garde toujours la candidature de Julian Alvarez comme cible principale. L'attaquant argentin est attendu pour devenir le buteur principal de l'équipe sur le long terme. Malgré les difficultés financières, la direction du FC Barcelone a l'intention de continuer à renouveler son effectif avec qualité.