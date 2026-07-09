Collina explique la décision du VAR : un détail décisif dans la réclamation de l'Égypte

Le président de la Commission des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, a commenté les épisodes les plus discutés du huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et l'Égypte.

Il s'agit du but de l'Égypte annulé après l'intervention du VAR et de la situation impliquant Mohamed Salah en fin de match. Collina a expliqué les critères sur lesquels les arbitres se sont appuyés dans les deux cas.

Le VAR vérifie également le point de départ de l'attaque

Selon Collina, après chaque but, le VAR ne vérifie pas seulement le tir ou le hors-jeu, mais aussi la phase initiale de l'attaque ayant mené au but.

« Après chaque but marqué, le VAR vérifie la phase initiale de l'attaque. Si une faute est détectée au début de l'action ayant conduit au but, le VAR recommande à l'arbitre central de revoir l'épisode sur l'écran », a déclaré Collina.

Il a souligné que dans de tels cas, il n'y a pas de limite stricte en termes de temps ou de distance par rapport au but.

La raison de l'annulation du but de l'Égypte expliquée

Lors du match Argentine - Égypte, le but égyptien avait été annulé après une vérification du VAR.

Selon les explications de Collina, au début de l'épisode, le joueur égyptien numéro 19, Marwan Attia, a marché sur le pied du défenseur argentin Lisandro Martínez.

« À notre avis, c'est une faute claire. Si l'arbitre central ne l'a pas vue sur le terrain, le VAR doit absolument intervenir », a-t-il déclaré.

Pourquoi n'y a-t-il pas eu de penalty sur l'action avec Salah ?

En fin de match, la situation impliquant Mohamed Salah et Julián Álvarez a également suscité des protestations de la part de l'Égypte.

Collina a évalué cet épisode différemment. Selon lui, le défenseur a d'abord joué le ballon, puis un contact footballistique habituel a eu lieu.

« Si le défenseur joue d'abord le ballon et qu'un contact footballistique habituel se produit ensuite, cela n'est pas considéré comme une faute », a souligné Collina.

Les décisions des arbitres jugées cohérentes

Selon le président de la Commission des arbitres de la FIFA, tant l'arbitre sur le terrain que le VAR ont considéré la situation impliquant Salah comme un contact footballistique normal.

C'est pourquoi aucune base n'a été trouvée pour accorder un penalty dans cet épisode.

L'Argentine s'est qualifiée pour les quarts de finale de manière dramatique

Rappelons que l'Argentine, bien qu'étant menée 0-2 dans ce match, a fini par l'emporter 3-2.

Les champions du monde en titre se sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale. Mais les décisions du VAR lors du match contre l'Égypte restent l'un des sujets les plus débattus du Mondial.