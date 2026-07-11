Manchester United proche de dépenser 50 millions de livres pour le transfert d'Andrey Santos

Les rapports selon lesquels le club anglais de Manchester United aurait conclu un accord pour le transfert du milieu de terrain de Chelsea, Andrey Santos, suscitent de vifs débats au sein de la communauté du football. Selon Sky Sports, les « Red Devils » sont prêts à débourser 50 millions de livres sterling pour le joueur brésilien de 22 ans. Cependant, d'anciennes stars du club et des experts considèrent ce transfert comme un risque majeur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La légende de Manchester United, Nicky Butt, a qualifié cet achat d'incompréhensible. Selon lui, Andrey Santos n'a pas encore prouvé qu'il avait le niveau pour jouer dans l'équipe première à Old Trafford. Butt souligne qu'un joueur recruté pour une somme aussi importante ne devrait pas être acheté pour rester sur le banc, mais pour renforcer immédiatement le jeu de l'équipe.

Doutes des experts et analyse du transfert

Dans une interview accordée à Paddy Power, Nicky Butt a attiré l'attention sur le déséquilibre entre le prix du transfert et l'expérience du joueur. « Si on l'avait acheté pour 25-30 millions de livres, cela aurait pu se comprendre. Mais si 50 millions de livres sont payés, il doit immédiatement être titulaire. J'ai vu ses matchs à plusieurs reprises, mais je n'ai rien remarqué d'extraordinaire », a déclaré l'ancien milieu de terrain.

De plus, Butt ne croit pas qu'un joueur qui n'a participé qu'à 13 matchs avec Chelsea la saison dernière puisse sauver un club comme Manchester United. Selon lui, le club n'achète pas une star confirmée, mais un « potentiel » qui n'a pas encore fait ses preuves. Cela pourrait être une décision dangereuse compte tenu de la situation actuelle de l'équipe.

Non seulement les représentants de Manchester United, mais aussi l'ancien joueur de Chelsea et d'Arsenal, Emmanuel Petit, sont sceptiques quant à ce transfert. Dans une interview accordée à BOYLE Sports, Petit a déclaré qu'Andrey Santos devait se reconstruire mentalement pour supporter la pression à Manchester United et les exigences du niveau de la Ligue des champions.

Ce transfert est également intéressant pour les fans de football, car à un moment où Manchester United rencontre des problèmes dans son milieu de terrain central, investir une telle somme sur un joueur jeune et inexpérimenté pourrait affecter directement les résultats de l'équipe la saison prochaine. Pour l'instant, la direction du club n'a fait aucune déclaration officielle, mais les négociations seraient dans leur phase finale.