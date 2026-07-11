Manchester United proche de dépenser 50 millions de livres pour le transfert d'Andrey Santos

·36·Sport
Manchester United proche de dépenser 50 millions de livres pour le transfert d'Andrey Santos

Les rapports selon lesquels le club anglais de Manchester United aurait conclu un accord pour le transfert du milieu de terrain de Chelsea, Andrey Santos, suscitent de vifs débats au sein de la communauté du football. Selon Sky Sports, les « Red Devils » sont prêts à débourser 50 millions de livres sterling pour le joueur brésilien de 22 ans. Cependant, d'anciennes stars du club et des experts considèrent ce transfert comme un risque majeur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La légende de Manchester United, Nicky Butt, a qualifié cet achat d'incompréhensible. Selon lui, Andrey Santos n'a pas encore prouvé qu'il avait le niveau pour jouer dans l'équipe première à Old Trafford. Butt souligne qu'un joueur recruté pour une somme aussi importante ne devrait pas être acheté pour rester sur le banc, mais pour renforcer immédiatement le jeu de l'équipe.

Doutes des experts et analyse du transfert

Dans une interview accordée à Paddy Power, Nicky Butt a attiré l'attention sur le déséquilibre entre le prix du transfert et l'expérience du joueur. « Si on l'avait acheté pour 25-30 millions de livres, cela aurait pu se comprendre. Mais si 50 millions de livres sont payés, il doit immédiatement être titulaire. J'ai vu ses matchs à plusieurs reprises, mais je n'ai rien remarqué d'extraordinaire », a déclaré l'ancien milieu de terrain.

De plus, Butt ne croit pas qu'un joueur qui n'a participé qu'à 13 matchs avec Chelsea la saison dernière puisse sauver un club comme Manchester United. Selon lui, le club n'achète pas une star confirmée, mais un « potentiel » qui n'a pas encore fait ses preuves. Cela pourrait être une décision dangereuse compte tenu de la situation actuelle de l'équipe.

Non seulement les représentants de Manchester United, mais aussi l'ancien joueur de Chelsea et d'Arsenal, Emmanuel Petit, sont sceptiques quant à ce transfert. Dans une interview accordée à BOYLE Sports, Petit a déclaré qu'Andrey Santos devait se reconstruire mentalement pour supporter la pression à Manchester United et les exigences du niveau de la Ligue des champions.

Ce transfert est également intéressant pour les fans de football, car à un moment où Manchester United rencontre des problèmes dans son milieu de terrain central, investir une telle somme sur un joueur jeune et inexpérimenté pourrait affecter directement les résultats de l'équipe la saison prochaine. Pour l'instant, la direction du club n'a fait aucune déclaration officielle, mais les négociations seraient dans leur phase finale.

Манчестер ЮнайтедChelseaAndrey SantosТрансферАнглия Премер-лигаси
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Que va changer Jorge Jesus au Portugal ? Il a identifié le problème principalQue va changer Jorge Jesus au Portugal ? Il a identifié le problème principalAujourd'hui, 12:33Sadio Mané annonce la fin de sa carrière internationale avec le SénégalSadio Mané annonce la fin de sa carrière internationale avec le SénégalAujourd'hui, 11:52«Je présente mes excuses à tous» : Vinícius sur la défaite du Brésil«Je présente mes excuses à tous» : Vinícius sur la défaite du BrésilAujourd'hui, 11:49«Je vais le détruire» : McGregor lance un avertissement cinglant à Holloway«Je vais le détruire» : McGregor lance un avertissement cinglant à HollowayAujourd'hui, 11:45«S'il y a quelqu'un qui doit avoir peur, c'est la France !» — Lamine Yamal sur la demi-finale de la Coupe du Monde«S'il y a quelqu'un qui doit avoir peur, c'est la France !» — Lamine Yamal sur la demi-finale de la Coupe du MondeAujourd'hui, 11:39Il n'a pas marqué, mais a quand même été le meilleur : les statistiques de Yamal impressionnentIl n'a pas marqué, mais a quand même été le meilleur : les statistiques de Yamal impressionnentAujourd'hui, 11:37
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan