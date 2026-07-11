Que va changer Jorge Jesus au Portugal ? Il a identifié le problème principal

Le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a exposé sa vision de la tactique, du système de jeu et de l'utilisation des joueurs. Selon lui, dans le football moderne, il ne s'agit pas de s'en tenir aveuglément à un schéma préétabli, mais de créer une idée adaptée aux caractéristiques des joueurs.

Jesus n'a pas caché son avis sur le modèle traditionnel des trois milieux de terrain dans le schéma 4-3-3.

« Le football est désormais un jeu d'équipes et d'entraîneurs »

Jorge Jesus souligne que le football a connu une transformation majeure ces dernières années. Le résultat ne dépend plus seulement des stars individuelles, mais aussi du travail collectif et de l'idée de l'entraîneur.

« Aujourd'hui, le football devient de plus en plus un jeu d'équipe. Il a connu une révolution majeure, car le football est désormais le jeu des équipes et des entraîneurs », a-t-il déclaré.

Selon l'entraîneur, chaque équipe cherche à réduire les espaces sur le terrain, à multiplier ses propres attaques et à laisser le moins d'occasions possible à l'adversaire.

Jesus a critiqué le schéma 4-3-3

Le sélectionneur du Portugal a ouvertement déclaré qu'il n'approuvait pas l'utilisation de trois milieux centraux dans un 4-3-3.

Selon lui, l'équipe n'a pas besoin de joueurs statiques, mais de milieux de terrain mobiles, dynamiques et capables de permuter rapidement.

« Je ne suis pas partisan de jouer avec trois milieux centraux dans un 4-3-3. J'aime les milieux de terrain plus mobiles et dynamiques », a déclaré Jesus.

Il a soulevé des questions sur les stars du Portugal

L'entraîneur a rappelé que le Portugal dispose de certains des meilleurs milieux de terrain au monde. Cependant, il a souligné qu'il existe une différence entre le modèle de jeu en club et les fonctions en équipe nationale.

Jesus a fait référence au fait que deux joueurs évoluent au « PSG » et un autre à « Manchester United ». Selon lui, les idées tactiques du « PSG » diffèrent des possibilités de l'équipe nationale du Portugal.

« Au PSG, il y a trois attaquants qui contrôlent le jeu par leur talent individuel. Au Portugal », ce n'était pas le cas », a-t-il dit.

Le principe fondamental du nouveau sélectionneur

Pour Jesus, un entraîneur ne doit pas imposer ses idées aux joueurs. Au contraire, la tactique doit servir à mettre en valeur les points forts des joueurs présents dans l'effectif.

« Il faut introduire des idées qui correspondent aux caractéristiques des joueurs. L'entraîneur doit chercher à aider les joueurs », a déclaré le sélectionneur du Portugal.

Il a ajouté que les joueurs de l'équipe nationale ont un haut niveau et qu'il est prêt à les soutenir au moment opportun.

Ces propos de Jesus annoncent le début d'une nouvelle ère tactique pour le Portugal. La question principale est désormais : à quelle vitesse ses idées porteront-elles leurs fruits sur le terrain ?